Florian Niederlechner (TSV 1860 Muenchen, 07)IMAGO / Eibner
Alice Kopp

TSV 1860 München bei TSV Aubstadt heute im Live Stream und TV schauen: Wer zeigt / überträgt den Bayern-Pokal?

Heute findet das Spiel TSV 1860 München bei TSV Aubstadt statt. Doch könnt Ihr den Bayern-Pokal heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Im Viertelfinale des Bayern-Pokals 2025/26 trifft TSV 1860 München auf TSV Aubstadt. Die Partie steigt in der NGN-Arena. Dort gastiert der Drittligist bei einem Regionalligisten.

Der TSV 1860 München will im Bayern-Pokal Wiedergutmachung leisten. Nach dem deutlichen 3:1-Erfolg beim FV Illertissen steht mit dem TSV Aubstadt der nächste Regionalligist auf dem Programm. Unter Trainer Markus Kauczinski zeigen die Löwen in der 3. Liga wechselhafte Leistungen – zuletzt setzte es ein 0:4 in Regensburg. Mit einem Sieg in Aubstadt könnten sie dennoch das Halbfinal-Ticket lösen und ein Ausrufezeichen setzen.

Der TSV Aubstadt steht derweil vor einem echten Highlight. Die Mannschaft von Claudiu Bozesan hat sich im Bayern-Pokal mit einem 2:1 bei Neudrossenfeld und einem klaren 5:0 beim TuS Leider souverän in die Runde der letzten Acht gespielt. In der Regionalliga Bayern belegen die Unterfranken derzeit mit 29 Punkten den fünften Platz.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels TSV Aubstadt gegen TSV 1860 München im Bayern-Pokal.

  • Severo Sturm ( 11, TSV Aubstadt)IMAGO / Frank Scheuring

    Bayern-Pokal heute live: Wann beginnt das Spiel TSV 1860 München bei TSV Aubstadt?

    Die Viertelfinalpartie des Bayern-Pokals zwischen dem TSV Aubstadt und dem TSV 1860 München wird am Mittwoch, 12. November, in der NGN-Arena ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

  • Thomas Daehne (Torwart, TSV 1860 Muenchen, 21)IMAGO / Eibner

    TSV 1860 München bei TSV Aubstadt heute live: Gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM und TV?

    Eine TV- oder Live-Übertragung des Spiels TSV 1860 München bei TSV Aubstadt ist derzeit nicht vorgesehen. Weder im Free-TV noch per Stream wird das Bayern-Pokal-Viertelfinale gezeigt. Möglicherweise bietet Euch der Löwen-Fanradio eine Audioübertragung an.

