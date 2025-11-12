TSV 1860 München bei TSV Aubstadt heute im Live Stream und TV schauen: Wer zeigt / überträgt den Bayern-Pokal?

Im Viertelfinale des Bayern-Pokals 2025/26 trifft TSV 1860 München auf TSV Aubstadt. Die Partie steigt in der NGN-Arena. Dort gastiert der Drittligist bei einem Regionalligisten.

Der TSV 1860 München will im Bayern-Pokal Wiedergutmachung leisten. Nach dem deutlichen 3:1-Erfolg beim FV Illertissen steht mit dem TSV Aubstadt der nächste Regionalligist auf dem Programm. Unter Trainer Markus Kauczinski zeigen die Löwen in der 3. Liga wechselhafte Leistungen – zuletzt setzte es ein 0:4 in Regensburg. Mit einem Sieg in Aubstadt könnten sie dennoch das Halbfinal-Ticket lösen und ein Ausrufezeichen setzen.

Der TSV Aubstadt steht derweil vor einem echten Highlight. Die Mannschaft von Claudiu Bozesan hat sich im Bayern-Pokal mit einem 2:1 bei Neudrossenfeld und einem klaren 5:0 beim TuS Leider souverän in die Runde der letzten Acht gespielt. In der Regionalliga Bayern belegen die Unterfranken derzeit mit 29 Punkten den fünften Platz.

