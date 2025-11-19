Trotz starker Leistungen zuletzt: FC Bayern München plant offenbar Winter-Abgang von Transfer-Flop

Die Bild hatte zuletzt berichtet, dass Boey München in diesem Winter verlassen könne. Dem Vernehmen nach verlangen die Bayern rund 20 Millionen Euro für den 25-Jährigen. Neben Juventus sollen auch Galatasaray, Monaco, Lyon, West Ham, Crystal Palace und Sevilla Interesse zeigen.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl gab in Bezug auf einen möglichen Boey-Verkauf vor der Länderspielpause selbst zu: "Sacha war ein Kandidat, bei dem wir zumindest darüber nachgedacht hätten. Wir haben dann aber entschieden: Ne, machen wir nicht, weil der Kader in der Anzahl nicht so groß ist." Auch das Trainerteam habe klar für einen Verbleib des Außenverteidigers plädiert. Interessanterweise hatte Kompany bereits zu seiner Zeit beim FC Burnley versucht, Boey zu holen.

Boey zeigt beim FC Bayern nach enttäuschenden eineinhalb Jahren bislang eine durchaus solide Saison und bewährte sich besonders während der Phase zahlreicher Verletzungen von Alphonso Davies, Hiroki Ito sowie zeitweise Josip Stanisic und Raphael Guerreiro als wichtige Stütze im Team. Inzwischen hat sich die Personalsituation in München jedoch entspannt: Während Kompany links hinten wieder auf Stanisic setzt, muss Boey auf der rechten Seite dem vielseitigen Konrad Laimer weichen.

Beim FC Bayern soll bereits nach einem neuen Rechtsverteidiger gesucht werden. Als mögliche Kandidaten gelten Givairo Read von Feyenoord Rotterdam und Luka Hodak von Hajduk Split - allerdings erst für kommenden Sommer. Für diesen Winter sind laut der Sport Bild keine Transfers zu erwarten.