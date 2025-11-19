Beim FC Bayern München zählte Sacha Boey bereits im Sommer zu den möglichen Abgangskandidaten. Und obwohl er zuletzt so wichtig wie nie zuvor war, ist ein Transfer des Rechtsverteidigers im Winter offenbar beschlossen.
Trotz starker Leistungen zuletzt: FC Bayern München plant offenbar Winter-Abgang von Transfer-Flop
Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, soll der deutsche Rekordmeister Boey vor einigen Wochen aktiv Juventus Turin angeboten haben. Das deckt sich mit den Informationen des Juventus-Portals von ilbianconero.com, einer Partnerredaktion von SPOX und GOAL.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Außenverteidiger mit der Alten Dame in Verbindung gebracht wird. Am Deadline Day im vergangenen Sommer hatte der FC Bayern ein Leihgesuch von Juventus für Boey, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, noch abgelehnt haben. Mittlerweile ist das Interesse der Bianconeri aber nach Informationen von ilbianconero aber versiegt. Juve fragte laut Insider Romeo Agresti bei Bayern nicht mehr wegen Boey an, sondern wegen einer Verpflichtung von Josip Stanisic. Diesem verpasste der deutsche Rekordmeister aber ein so hohes Preisschild, dass ein Transfer aussichtslos erschien. 50 Millionen Euro forderte der FCB für den kroatischen Nationalspieler.
- Getty Images
Max Eberl: "Wir haben dann aber entschieden: Ne, machen wir nicht"
Die Bild hatte zuletzt berichtet, dass Boey München in diesem Winter verlassen könne. Dem Vernehmen nach verlangen die Bayern rund 20 Millionen Euro für den 25-Jährigen. Neben Juventus sollen auch Galatasaray, Monaco, Lyon, West Ham, Crystal Palace und Sevilla Interesse zeigen.
Bayerns Sportvorstand Max Eberl gab in Bezug auf einen möglichen Boey-Verkauf vor der Länderspielpause selbst zu: "Sacha war ein Kandidat, bei dem wir zumindest darüber nachgedacht hätten. Wir haben dann aber entschieden: Ne, machen wir nicht, weil der Kader in der Anzahl nicht so groß ist." Auch das Trainerteam habe klar für einen Verbleib des Außenverteidigers plädiert. Interessanterweise hatte Kompany bereits zu seiner Zeit beim FC Burnley versucht, Boey zu holen.
Boey zeigt beim FC Bayern nach enttäuschenden eineinhalb Jahren bislang eine durchaus solide Saison und bewährte sich besonders während der Phase zahlreicher Verletzungen von Alphonso Davies, Hiroki Ito sowie zeitweise Josip Stanisic und Raphael Guerreiro als wichtige Stütze im Team. Inzwischen hat sich die Personalsituation in München jedoch entspannt: Während Kompany links hinten wieder auf Stanisic setzt, muss Boey auf der rechten Seite dem vielseitigen Konrad Laimer weichen.
Beim FC Bayern soll bereits nach einem neuen Rechtsverteidiger gesucht werden. Als mögliche Kandidaten gelten Givairo Read von Feyenoord Rotterdam und Luka Hodak von Hajduk Split - allerdings erst für kommenden Sommer. Für diesen Winter sind laut der Sport Bild keine Transfers zu erwarten.
Sacha Boeys Einsatzstatistiken nach fast zwei Jahren überschaubar
Sacha Boey war im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern München gewechselt, konnte seitdem jedoch nicht ansatzweise die hohe Ablöse rechtfertigen. Immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, blieb er meist Ersatzspieler. In fast zwei Jahren an der Isar kam Boey bislang lediglich auf 37 Einsätze, in denen ihm ein Tor gelang und er fünf weitere vorbereitete.
Sacha Boey: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 18 (mit FIFA Klub-WM)
- Tore: 1
- Vorlagen: 2
- Einsatzminuten: 832
- Gelbe Karten: 1
- Gelb-Rote oder Rote Karten: 0