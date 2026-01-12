Umgerechnet 40 Millionen Euro soll der AFC Bournemouth dem VfB Stuttgart für Jamie Leweling geboten haben. Die Schwaben lehnten ab. Doch die Cherries geben den Nationalspieler wohl noch nicht auf.
Trotz deutlicher Aussagen des Spielers! Premier-League-Klub will offenbar Mega-Angebot an VfB Stuttgart erhöhen
Informationen des kicker zufolge hat Bournemouth gegenüber dem VfB bereits erklärt, die Offerte zu erhöhen. Die Engländer benötigen nach dem Transfer von Antoine Semenyo, der für über 70 Millionen Euro Ablöse zu Manchester City ging, dringend Ersatz.
Angesprochen auf das Interesse sagte Leweling nach Stuttgarts 4:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen am Wochenende allerdings deutlich: "Ich will nicht gehen, ich will bleiben. Wir haben als Mannschaft noch viel vor." Vielmehr sei seine Entscheidung "definitiv. Davon gehe ich aus. Das hat man doch gesehen". Leweling hatte gegen die Werkself zwei Treffer erzielt.
- Getty Images Sport
Leweling der "perfekte Spieler für die Premier League"
Auch VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth machte deutlich: "Er ist unser Spieler und wir freuen uns auf eine schöne, gute, erfolgreiche Rückrunde."
Deniz Undav dagegen adelte Leweling als "perfekten Spieler für die Premier League" und sagte über die Wechselgerüchte: "Gut für ihn, auch für den Sommer." Undavs Hoffnung ist mit Blick auf potenziell ambitionierte Vereine, "dass es da noch ein paar Nummern mehr hoch geht".
In die Lobeshymnen um Leweling stimmte zudem Trainer Sebastian Hoeneß ein. "Jamie hat von Beginn der Saison an ein bisschen ein verändertes Gesicht gezeigt", sagte Hoeneß über den 24-Jährigen: "Er steht als Beispiel für andere, dass man belohnt wird, wenn man sich optimiert, wenn man sich noch professioneller mit seinem Beruf auseinandersetzt."
Hoeneß sieht Leweling "als Beispiel für andere"
Der Coach konkretisierte: "Er bereitet sich auf jedes Training gut vor, bereitet es nach, ist dort sehr, sehr fleißig. Er ist sich vieler Kleinigkeiten sehr bewusst - Ernährung und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört."
Leweling habe "ein paar Dinge noch optimiert" und auch "in seiner Persönlichkeit" einen Schritt gemacht. "Dass er Fähigkeiten hat, Waffen hat, das wussten wir. Jetzt ist noch der Faktor Konstanz dazugekommen."
In 25 Pflichtspielen kommt Leweling auf bislang sechs Tore und sieben Vorlagen. Hoeneß bezeichnet ihn daher als "ganz zentralen Offensivspieler" des VfB und lobte, dass sein Auftritt bei Bayer "Lust auf mehr" mache.
- AFP
Jamie Leweling: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Pflichtspiele: 25
- Tore: 6
- Vorlagen: 7