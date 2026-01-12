Trotz deutlicher Aussagen des Spielers! Premier-League-Klub will offenbar Mega-Angebot an VfB Stuttgart erhöhen

Auch VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth machte deutlich: "Er ist unser Spieler und wir freuen uns auf eine schöne, gute, erfolgreiche Rückrunde."

Deniz Undav dagegen adelte Leweling als "perfekten Spieler für die Premier League" und sagte über die Wechselgerüchte: "Gut für ihn, auch für den Sommer." Undavs Hoffnung ist mit Blick auf potenziell ambitionierte Vereine, "dass es da noch ein paar Nummern mehr hoch geht".

In die Lobeshymnen um Leweling stimmte zudem Trainer Sebastian Hoeneß ein. "Jamie hat von Beginn der Saison an ein bisschen ein verändertes Gesicht gezeigt", sagte Hoeneß über den 24-Jährigen: "Er steht als Beispiel für andere, dass man belohnt wird, wenn man sich optimiert, wenn man sich noch professioneller mit seinem Beruf auseinandersetzt."

