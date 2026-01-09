"Ich bin so stolz": Manchester City macht den teuersten Transfer des Winters perfekt

Der Klub von Teammanager Pep Guardiola verpflichtete den ghanaischen Nationalspieler Antoine Semenyo vom Premier-League-Rivalen AFC Bournemouth. Der Angreifer kostet den Tabellenzweiten die festgeschriebenen Ablöse von angeblich knapp 75 Millionen Euro.

Semenyo hat zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031 bei den Citizens unterschrieben. Angeblich waren auch Stadtrivale United sowie Meister FC Liverpool und Tottenham Hotspur an dem Stürmer interessiert, der in der laufenden Saison zehn Tore für den Tabellen-15. aus Bournemouth erzielt hat.