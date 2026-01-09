Der zehnmalige englische Meister Manchester City hat den bisher teuersten Transfer des Winters perfekt gemacht.
"Ich bin so stolz": Manchester City macht den teuersten Transfer des Winters perfekt
Der Klub von Teammanager Pep Guardiola verpflichtete den ghanaischen Nationalspieler Antoine Semenyo vom Premier-League-Rivalen AFC Bournemouth. Der Angreifer kostet den Tabellenzweiten die festgeschriebenen Ablöse von angeblich knapp 75 Millionen Euro.
Semenyo hat zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031 bei den Citizens unterschrieben. Angeblich waren auch Stadtrivale United sowie Meister FC Liverpool und Tottenham Hotspur an dem Stürmer interessiert, der in der laufenden Saison zehn Tore für den Tabellen-15. aus Bournemouth erzielt hat.
- Getty/GOAL
Antoine Semenyo schwärmt von Manchester City
Der Neuzugang soll mit dazu beitragen, dass Manchester die sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal noch aufholt.
"Ich bin so stolz, bei Manchester City zu sein", sagte Semenyo: "Sie haben die Messlatte extrem hoch gelegt. Es ist ein Klub mit Weltklassespielern, Weltklasse-Einrichtungen und einem der größten Trainer aller Zeiten."
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League:
- Aleksander Isak: 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United zum FC Liverpool
- Florian Wirtz: 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool
- Enzo Fernandez: 2023 für 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica zum FC Chelsea
- Jack Grealish: 2021 für 117,5 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa zu Manchester City
- Declan Rice: 2024 für 116,6 Millionen Euro Ablöse von West Ham United zum FC Arsenal
- Moises Caicedo: 2023 für 116 Millionen Euro Ablöse von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea
- Romelu Lukaku: 2021 für 113 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand zum FC Chelsea
- Paul Pogba: 2016 für 105 Millionen Euro Ablöse von Juventus zu Manchester United
- Kai Havertz: 2020 für 100 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea
- Hugo Ekitike: 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool