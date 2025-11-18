Die Zukunft von Offensivspieler Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund ist aktuell völlig offen. Wie Skyberichtet, stockt der Vertragspoker aktuell, während neue Details dazu ans Licht gebracht werden.
Trotz 125.000 Euro mehr im Monat: Vertragspoker zwischen BVB und einem Stammspieler bleibt wohl völlig offen
Karim Adeyemi trotz großem Gehaltssprung vom BVB-Angebot wohl noch nicht überzeugt
Dem Bericht zufolge bietet der BVB Adeyemi derzeit einen Gehaltssprung von 475.000 Euro pro Monat (rund 5,7 Millionen jährlich) auf 600.000 Euro pro Monat (rund 7,2 Millionen jährlich) an. Berater Jorge Mendes sei das allerdings noch nicht genug, schreibt Sky.
- AFP
Manchester United soll an Karim Adeyemi dran sein
Wie schon bekannt ist, will Mendes zudem in jedem Fall eine Ausstiegsklausel in dem potenziellen neuen Vertrag verankert wissen. Die Borussia würde sich wohl nur zähneknirschend darauf einlassen, laut Sky wäre für den Verein eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 bis 80 Millionen Euro aber in Ordnung.
Adeyemis aktueller Kontrakt läuft 2027 aus. Wenngleich Sky Berichte, wonach sich der deutsche Nationalspieler bereits zu einem Abgang aus Dortmund entschieden haben soll, dementiert, heißt es aber sehr wohl, dass Berater Mendes momentan auch mit anderen Vereinen spricht. Unter anderem wird Manchester United Interesse an Adeyemi nachgesagt.
Karim Adeyemis Leistungsdaten beim BVB in dieser Saison
- Bundesliga: 10 Spiele / 2 Tore / 1 Assist
- Champions League: 3 Spiele / 1 Tor / 2 Assists
- DFB-Pokal: 1 Spiel / 0 Tore / 0 Assists