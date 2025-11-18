Trotz 125.000 Euro mehr im Monat: Vertragspoker zwischen BVB und einem Stammspieler bleibt wohl völlig offen

Wie schon bekannt ist, will Mendes zudem in jedem Fall eine Ausstiegsklausel in dem potenziellen neuen Vertrag verankert wissen. Die Borussia würde sich wohl nur zähneknirschend darauf einlassen, laut Sky wäre für den Verein eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 bis 80 Millionen Euro aber in Ordnung.

Adeyemis aktueller Kontrakt läuft 2027 aus. Wenngleich Sky Berichte, wonach sich der deutsche Nationalspieler bereits zu einem Abgang aus Dortmund entschieden haben soll, dementiert, heißt es aber sehr wohl, dass Berater Mendes momentan auch mit anderen Vereinen spricht. Unter anderem wird Manchester United Interesse an Adeyemi nachgesagt.