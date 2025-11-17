Es soll Spannungen mit Niko Kovac geben: BVB-Star will im Sommer angeblich weg

Demnach habe Adeyemi der BVB-Führung dies bereits in den jüngsten Gesprächen mit seinem Berater Jorge Mendes über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus mitgeteilt. Dem Bericht zufolge habe auch ein angespanntes Verhältnis zu Trainer Niko Kovac eine Rolle bei Adeyemis angeblicher Entscheidung gegen einen Verbleib in Dortmund gespielt.

Das kommt allerdings etwas überraschend, schließlich war Adeyemi erst unter Kovac wieder richtig aufgeblüht und dies auch wertschätzend in der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht. "Ich mag seine Art sehr", hatte er über Kovac und dessen Pochen auf körperliche Fitness und Laufbereitschaft gesagt: "Das hat mich stärker gemacht - und das will ich nun zeigen."

Ende Oktober aber hatte Adeyemi seine Auswechslung in der 79. Minute beim 1:0-Sieg des BVB gegen den 1. FC Köln maximal in Rage versetzt. Der erzürnte deutsche Nationalspieler warf eine Wasserflasche mit viel Wucht in die Auswechselbank. Kovac tadelte den Offensivspieler anschließend deutlich. "Ich finde, sowas ist unnötig", sagte der 54-Jährige nach Abpfiff bei Sky: "Dass er mal sauer sein kann, ist okay, aber das ist unnötig, er ist erwachsen."