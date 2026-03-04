Traut Bayern München ihm Ähnliches zu wie Lennart Karl? Eines der größten Talente des FCB steht wohl vor einer Vertragsverlängerung

Cardozo gilt als eines der größten Talente in den Reihen des deutschen Rekordmeisters. Ähnlich wie bereits bei Lennart Karl wird ihm zugetraut, sich langfristig bei den Profis zu etablieren und zum Stammspieler auszusteigen.

Bereits seit dem vergangenen Jahr nimmt der Flügelstürmer am Training der ersten Mannschaft unter Coach Vincent Kompany teil. Abgesehen davon kommt er zumeist für die U19 zum Einsatz, wo er in der laufenden Saison in zwölf Spielen acht Torbeteiligungen (vier Tore, vier Assists) beisteuerte.