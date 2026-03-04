Youngster Maycon Cardozo steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München.
Traut Bayern München ihm Ähnliches zu wie Lennart Karl? Eines der größten Talente des FCB steht wohl vor einer Vertragsverlängerung
Verlängert Maycon Cardozo beim FC Bayern? Treffen mit Eberl und Freund
Wie die Bild-Zeitung schreibt, befinden sich die Verhandlungen zwischen der Spieler- und Vereinsseite in den finalen Zügen. Demnach kam es am gestrigen Dienstag zu einem Treffen zwischen dem 17-Jährigen und seinem Berater sowie den beiden FCB-Bossen Max Eberl und Christoph Freund.
- Getty Images Sport
Maycon Cardozo: Ist ein ähnlicher Weg wie bei Lennart Karl möglich?
Cardozo gilt als eines der größten Talente in den Reihen des deutschen Rekordmeisters. Ähnlich wie bereits bei Lennart Karl wird ihm zugetraut, sich langfristig bei den Profis zu etablieren und zum Stammspieler auszusteigen.
Bereits seit dem vergangenen Jahr nimmt der Flügelstürmer am Training der ersten Mannschaft unter Coach Vincent Kompany teil. Abgesehen davon kommt er zumeist für die U19 zum Einsatz, wo er in der laufenden Saison in zwölf Spielen acht Torbeteiligungen (vier Tore, vier Assists) beisteuerte.
Maycon Cardozo beim FC Bayern: Seine Zahlen in dieser Saison
- Einsätze U19: 17 (5 Tore, 5 Assists)
- Einsätze 2. Mannschaft: 2 (0 Tore, 0 Assists)