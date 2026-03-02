Julian Nagelsmann hat Youngster Lennart Karl eine WM-Teilnahme in Aussicht gestellt, dies aber an eine besondere Bedingung geknüpft.
"Er darf nicht zu uns kommen und dann die graue Maus sein": Was Julian Nagelsmann für eine WM-Nominierung von Bayern Münchens Lennart Karl erwartet
Lennart Karl hat beim FC Bayern aktuell weniger Einsatzzeit
Karl habe beim FC Bayern "eine super-stabile Zeit" gehabt, resümierte der Bundestrainer im kicker den steilen Aufstieg des mittlerweile 18 Jahre jungen Offensivspielers, der in Abwesenheit des langzeitverletzten Jamal Musiala sogar zwischenzeitlich zum Stammspieler avancierte und besonders vor dem Jahreswechsel regelmäßig an Toren des Rekordmeisters beteiligt war.
Seit dem Jahreswechsel sind die Scorer und auch die spielerischen Ausrufezeichen aber merklich zurückgegangen und der Teenager durchlebte seine erste kleine Formdelle. Zuletzt saß er in der Bundesliga zweimal über 90 Minuten auf der Bank. Das ist auch Nagelsmann nicht verborgen geblieben.
- Getty Images
Julian Nagelsmann über WM-Chancen von Lennart Karl: "Habe nicht den Anspruch, dass er Stammspieler wird"
"Jetzt struggelt er gerade so ein bisschen - auch, weil ein Jamal Musiala wieder fit ist und dann häufig auch Einwechselzeit von ihm bekommt", stellte Nagelsmann fest. Karl sei dennoch "ein sehr interessanter Spieler, weil er oft ins Eins-gegen-eins geht, weil er von rechts nach innen ziehen kann auf seinen linken Fuß, weil er schwer zu greifen ist".
Daher hat Karl auch nach Meinung des Bundestrainers durchaus Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer, wenn er denn gewisse Bedingungen erfüllt. Nagelsmanns Anspruch geht im Vergleich zu anderen WM-Kandidaten in eine andere Richtung. Während er stets die Spielzeit als wichtigstes Kriterium heranzieht, soll Karl ihm etwas anderes zeigen.
"Ich habe nicht den Anspruch, dass er Stammspieler wird, um dann bei der WM dabei zu sein. Denn das wird er nicht", sagte Nagelsmann. Aber: "Er muss schon einen gewissen Rhythmus sammeln, bei jungen Spielern geht es viel ums Selbstvertrauen. Er darf nicht zu uns kommen und dann die graue Maus sein, sondern er muss diese jugendliche Frische und das Freche reinbringen. Sonst kann ich auch einen Erfahrenen mitnehmen, der verlässlich seinen Stiefel spielt."
Wie stehen die WM-Chancen von Said El Mala?
Anders liege der Fall laut Nagelsmann beispielsweise bei Said El Mala, dem anderen jungen Shootingstar der Bundesliga-Saison, der sich beim 1. FC Köln für die deutsche Nationalmannschaft empfohlen hatte.
"Es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln", stellte Nagelsmann klar: "Und diese Ansage richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet."
- Getty
Lennart Karls Zahlen in der bisherigen Saison
- Spiele: 30
- Tore: 7
- Assists: 4