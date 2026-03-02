"Er darf nicht zu uns kommen und dann die graue Maus sein": Was Julian Nagelsmann für eine WM-Nominierung von Bayern Münchens Lennart Karl erwartet

"Jetzt struggelt er gerade so ein bisschen - auch, weil ein Jamal Musiala wieder fit ist und dann häufig auch Einwechselzeit von ihm bekommt", stellte Nagelsmann fest. Karl sei dennoch "ein sehr interessanter Spieler, weil er oft ins Eins-gegen-eins geht, weil er von rechts nach innen ziehen kann auf seinen linken Fuß, weil er schwer zu greifen ist".

Daher hat Karl auch nach Meinung des Bundestrainers durchaus Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer, wenn er denn gewisse Bedingungen erfüllt. Nagelsmanns Anspruch geht im Vergleich zu anderen WM-Kandidaten in eine andere Richtung. Während er stets die Spielzeit als wichtigstes Kriterium heranzieht, soll Karl ihm etwas anderes zeigen.

"Ich habe nicht den Anspruch, dass er Stammspieler wird, um dann bei der WM dabei zu sein. Denn das wird er nicht", sagte Nagelsmann. Aber: "Er muss schon einen gewissen Rhythmus sammeln, bei jungen Spielern geht es viel ums Selbstvertrauen. Er darf nicht zu uns kommen und dann die graue Maus sein, sondern er muss diese jugendliche Frische und das Freche reinbringen. Sonst kann ich auch einen Erfahrenen mitnehmen, der verlässlich seinen Stiefel spielt."