Lamine Yamal verfolgt in den Sozialen Medien keine Kommentare mehr. Das hat einen traurigen Hintergrund.

Lamine Yamal ist in seinen jungen Jahren bereits eine der wichtigsten Säulen beim FC Barcelona. Im vergangenen Sommer wurde der 17-Jährige als Schlüsselspieler bei Spanien Europameister. Doch noch vor der EM in Deutschland hat der Spanier aufgehört, die Kommentare in den Sozialen Medien zu lesen.