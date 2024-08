Besser hätte es für Marco Reus in seinem ersten Spiel in der MLS nicht laufen können: Zum Sieg steuerte er zwei Scorerpunkte bei.

Marco Reus hat in seinem ersten Spiel für Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen Major League Soccer gleich entscheidenden Anteil am Sieg gehabt: Beim 2:0 gegen Atlanta United kam der ehemalige Dortmunder als Einwechselspieler zu seinem Debüt und bereitete zunächst das 1:0 durch den Ex-Barça-Spieler Riqui Puig vor. Danach traf er nach einer Hereingabe von der rechten Seite im zweiten Versuch zum 2:0 in der 84. Minute selbst.