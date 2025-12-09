Transferrekord des FC Bayern in Gefahr! Riesige Ablöse für einen Ersatzspieler von Eintracht Frankfurt in Aussicht

Für Santos verläuft die Saison derzeit alles andere als optimal. Nachdem er in der vergangenen Spielzeit schnell den Platz zwischen den Pfosten bei Eintracht Frankfurt von Kevin Trapp übernommen hatte, musste er ihn nun ebenso schnell wieder abgeben. Alles begann mit einem Kreuzbandriss im April, von dem er sich zunächst überraschend schnell erholte.

Zu Beginn der neuen Saison kehrte Santos als Nummer eins zurück, verlor den Posten jedoch nach nur fünf Ligaspielen, in denen er satte 18 Gegentore hinnehmen musste, an Zetterer. "Die Entscheidung haben wir nach dem ein oder anderen Austausch getroffen. Wir haben den Eindruck, dass es für Kaua gerade gut ist, nochmal einen Schritt nach hinten zu machen", begründete Toppmöller seine Entscheidung. Auf Santos sei "sehr viel eingeprasselt. Wir haben das Gefühl, dass er einen Schritt zurück für die Leichtigkeit braucht."

Dass die Defensivprobleme der Adler nicht allein Santos anzulasten sind, zeigen auch die vergangenen Wochen ohne ihn im Tor. Auch Zetterer musste bereits 27 Gegentore hinnehmen, sah zuletzt beim 0:6 gegen RB Leipzig alles andere als gut aus. Nach 13 Spieltagen stellt Frankfurt damit die schlechteste Defensive der Bundesliga (29 Gegentore). In der Champions League ist lediglich Tabellenletzter Ajax Amsterdam schlechter.

Santos wechselte im August 2023 vom brasilianischen Erstligisten Flamengo zu Eintracht Frankfurt und ist in der Mainmetropole noch bis 2030 vertraglich gebunden. Eigentlich gilt er als Stammkeeper für die kommenden Jahre, doch das Angebot aus Saudi-Arabien könnte für die SGE zu verlockend sein.