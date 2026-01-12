Transferhammer verkündet und Lob für den FC Liverpool: Auf Bruno Fernandes' X-Account geht es nach Manchester Uniteds historischer Pleite rund

Vorausgegangen war eine Serie von Tweets, mit denen der "falsche" Fernandes sich über United lustig machte. "Lasst uns Ineos loswerden", schrieb er etwa mit Blick auf den ungeliebten Mitbesitzer des Vereins. Auch postete er ein Foto vom 7:0 Liverpools gegen United aus dem Mai 2023 und verkündete seinen Wechsel zu Pokalschreck Macclesfield FC. "Am Ende des Tages", hieß es in einem weiteren Beitrag mit Geldsack-Emoji, "werde ich immer ein Gewinner sein. Ganz egal, was passiert."

Der Hacker reagierte sogar auf den United-Post, in dem über seine Aktion aufgeklärt wurde. "Mist, gibt's ja nicht", spöttelte er, "ich werde es weitersagen." Ein Fan kommentierte sarkastisch: "Dieses Team kann nicht einmal einen X-Account verteidigen."