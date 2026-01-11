Manchester United versinkt immer tiefer in der Krise! DFB-Juwel kostet Red Devils die letzte Titelchance

Derweil nimmt die Krise bei Manchester United immer schärfere Züge an. Auch in Spiel zwei nach der Entlassung von Teammanager Ruben Amorim konnte Interimscoach Darren Fletcher nicht gewinnen, insgesamt holten die Red Devils nur einen Sieg aus den letzten sieben Spielen.

Früh war Gruda per Abstauber erfolgreich: Einen Kopfball von Georginio Rutter konnte Lisandro Martinez auf der Linie nur unzureichend klären, ehe der U21-Nationalspieler zur Stelle war. Trotz optischer Feldvorteile für die Red Devils war die Führung in den ersten 45 Minuten für Brighton nicht unverdient. Hürzelers Elf setzte offensiv immer wieder Nadelstiche und verbuchte die qualitativ besseren Chancen für sich.