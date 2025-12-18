Transferhammer um Mario Götze? Eine komplette Liga will ihn wohl von Wechsel überzeugen

Demnach soll sich die MLS intensiv um den 33-Jährigen bemühen. Als potenzielle Abnehmer werden die Metropolen Los Angeles, Miami und New York von dem Boulevardblatt ins Spiel gebracht. Der deutsche Philadelphia-Profi Kai Wagner hat bereits die Werbetrommel gerührt.

"Ich habe nach unserem Testspiel im Sommer gegen Eintracht Frankfurt mit Mario Götze ein bisschen rumgescherzt, ihn auch gefragt, wann er endlich nach Amerika kommt", sagte der 28-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung und ergänzte: "Man kann schon sagen, dass er Bock auf die Liga hat. Ob es dieses oder nächstes Jahr so weit sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Das konnte er auch selbst nicht sagen. Aber ich denke, er ist ein Spieler, der bestimmt mal rüberkommt."

Die WM werde "noch mal einen ganz anderen Hype auslösen", betonte Wagner: "2027 wird ja auch der komplette Kalender gewechselt. Das europäische Format wird auch noch mal einen Boom auslösen, und interessante Spieler anlocken." Hintergrund: Die MLS wird ab der Saison 2027/28 ihren Spielplan anpassen, wie in Europa wird dann von Juli bis Mai gespielt - inklusive einer Winterpause von Mitte Dezember bis Anfang Februar.