Eine komplette Liga würde Mario Götze offenbar bei der Klubsuche unterstützen, sollte der WM-Held von 2014 Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung.
Transferhammer um Mario Götze? Eine komplette Liga will ihn wohl von Wechsel überzeugen
Die MLS ruft - ein Deutscher rührte schon im Sommer die Werbetrommel
Demnach soll sich die MLS intensiv um den 33-Jährigen bemühen. Als potenzielle Abnehmer werden die Metropolen Los Angeles, Miami und New York von dem Boulevardblatt ins Spiel gebracht. Der deutsche Philadelphia-Profi Kai Wagner hat bereits die Werbetrommel gerührt.
"Ich habe nach unserem Testspiel im Sommer gegen Eintracht Frankfurt mit Mario Götze ein bisschen rumgescherzt, ihn auch gefragt, wann er endlich nach Amerika kommt", sagte der 28-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung und ergänzte: "Man kann schon sagen, dass er Bock auf die Liga hat. Ob es dieses oder nächstes Jahr so weit sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Das konnte er auch selbst nicht sagen. Aber ich denke, er ist ein Spieler, der bestimmt mal rüberkommt."
Die WM werde "noch mal einen ganz anderen Hype auslösen", betonte Wagner: "2027 wird ja auch der komplette Kalender gewechselt. Das europäische Format wird auch noch mal einen Boom auslösen, und interessante Spieler anlocken." Hintergrund: Die MLS wird ab der Saison 2027/28 ihren Spielplan anpassen, wie in Europa wird dann von Juli bis Mai gespielt - inklusive einer Winterpause von Mitte Dezember bis Anfang Februar.
- Getty Images
Götze bei Eintracht Frankfurt aktuell kein Stammspieler
Götzes Vertrag in Frankfurt läuft nach der laufenden Spielzeit aus. In den kommenden Wochen soll eine Entscheidung fallen, ob die Zusammenarbeit fortgeführt wird. Noch im September dieses Jahres erklärte er in einem Interview mit der Sport Bild, dass er sich einen Verbleib bei der Eintracht durchaus vorstellen könne. "Wenn ich mir meinen eigenen Vertrag erstellen könnte, dann würde dieser noch nicht im Sommer enden", sagte er.
Ein neues Arbeitspapier würde nach Informationen der Bild-Zeitung aber mit einer Gehaltskürzung einhergehen. Er müsse "definitiv" auf Teile seines aktuellen Jahressalärs von 3,5 Millionen Euro plus Boni verzichten, heißt es in dem Bericht. Dagegen spricht außerdem, dass Götze aktuell kein Stammspieler unter Trainer Dino Toppmöller ist.
Götze spielte nur zwei Jahre nicht in der Bundesliga
Bislang stand Götze zwar 17-mal auf dem Platz, kam in diesen aber nur auf knapp über 800 Einsatzminuten. Dabei gelangen ihm zwei Vorlagen, einen Treffer erzielte er noch nicht. Selbst in Abwesenheit des wochenlang verletzten Can Uzun hatte der 66-fache Nationalspieler nicht regelmäßig in der Startelf gestanden.
Ein Bundesliga-Abschied wäre für Götze indes kein Neuland. Schon von 2020 bis 2022 spielte er außerhalb Deutschlands, ehe er nach Frankfurt wechselte. In zwei Spielzeiten bei der PSV Eindhoven fand er weitestgehend zu alter Stärke zurück. Zuvor spielte er zehn Jahre im deutschen Oberhaus, davon drei beim FC Bayern München und sieben beim BVB.
Die Profi-Stationen von Mario Götze
- 2010 bis 2013: BVB
- 2013 bis 2016: FC Bayern München
- 2016 bis 2020: BVB
- 2020 bis 2022: PSV Eindhoven
- 2022 bis heute: Eintracht Frankfurt