Der FC Liverpool und Premier-League-Rivale Tottenham Hotspur verhandeln wegen eines Transfers des schottischen Nationalspielers Andy Robertson. Das berichtet The Athletic und schreibt, dass die Gespräche "voranschreiten".
Transferhammer in der Premier League? Star vom FC Liverpool soll mit Tottenham einig sein
Laut des Berichts sei Tottenham zunächst an einem ablösefreien Robertson-Transfer im Sommer interessiert gewesen. Mittlerweile aber geht es konkret um einen Wechsel noch während der laufenden Transferperiode. Laut Sky gibt es bereits eine mündliche Einigung zwischen Robertson und den Spurs.
Robertsons Vertrag an der Anfield Road läuft nach neun Jahren im Verein nach dieser Spielzeit aus. Seine Zukunft ließ der 31-Jährige zuletzt offen. Gefragt, ob er bei den Reds verlängern wolle, meinte Robertson: "Ja, aber das ist eine schwierige Frage. Es sind noch fünf Monate und wir müssen schauen, welche Optionen es gibt, hierzubleiben - oder ob sich andere Möglichkeiten bieten. Ich muss mich mit meiner Familie zusammensetzen und dann entscheiden."
- Getty Images
Andy Robertson war unter Jürgen Klopp unangefochtener Stammspieler
Robertson wechselte im Sommer 2017 für neun Millionen Euro Ablöse von Hull City nach Liverpool. Er war jahrelang unter Ex-Coach Jürgen Klopp auf der linken Abwehrseite gesetzt und bildete mit dem zu Real Madrid abgewanderten Trent Alexander-Arnold eine gefürchtete Flügelzange.
In dieser Saison hat der Vize-Kapitän allerdings seinen Stammplatz verloren und muss sich häufig hinter Neuzugang Milos Kerkez (22, kam für 47 Millionen Euro Ablöse vom PL-Rivalen AFC Bournemouth) anstellen.
"Wenn ich an die letzten achteinhalb Jahre denke, dann hat Jürgen Klopp mich für ein Spiel draußen gelassen und ich war stinksauer. Ich bin ein Spieler, der spielen will", schilderte Robertson. Er sei auch angeschlagen für den Verein aufgelaufen, betonte er: "Aber im Moment passiert das nicht, es hat sich also etwas verändert."
Über seine Rolle unter Klopp-Nachfolger Arne Slot sagte Robertson: "Am Ende des Tages will jeder Fußballer spielen. Wer auf der Bank glücklich ist, der gehört nicht in einen Verein. Das ist immer mein Credo. Du musst immer versuchen, in das Team zu kommen." Andernfalls habe man nicht "die richtige Einstellung".
Sein Fazit: "Ich finde, ich habe in meinen Einsätzen in dieser Saison gut gespielt. Vielleicht war es nicht so häufig, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich bin davon nicht überrascht. Warten wir ab, was passiert."
Tottenham enttäuscht in dieser Saison
Die Spurs können dagegen erfahrene Verstärkungen gut gebrauchen. Sie besiegten zwar unter der Woche in der Champions League den BVB mit 2:0, zuvor hatten sie allerdings eine sportliche Talfahrt hingelegt, die unter anderem auch zu Diskussionen um Trainer Thomas Frank führte.
Tottenham belegt in der Premier League im Moment einen enttäuschenden 14. Platz und wird dazu von einer Verletzungsmisere geplagt. Die etatmäßigen Linksverteidiger in Franks Kader sind Destiny Udogie (23) und Djed Spence (25).
- Getty Images Sport
Andy Robertsons Zeit beim FC Liverpool in Zahlen:
- Einsätze: 363
- Tore: 12
- Assists: 68
- Gelbe Karten: 36
- Platzverweise: 2
- Titel: 9