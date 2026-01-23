Transferhammer in der Premier League? Star vom FC Liverpool soll mit Tottenham einig sein

Robertson wechselte im Sommer 2017 für neun Millionen Euro Ablöse von Hull City nach Liverpool. Er war jahrelang unter Ex-Coach Jürgen Klopp auf der linken Abwehrseite gesetzt und bildete mit dem zu Real Madrid abgewanderten Trent Alexander-Arnold eine gefürchtete Flügelzange.

In dieser Saison hat der Vize-Kapitän allerdings seinen Stammplatz verloren und muss sich häufig hinter Neuzugang Milos Kerkez (22, kam für 47 Millionen Euro Ablöse vom PL-Rivalen AFC Bournemouth) anstellen.

"Wenn ich an die letzten achteinhalb Jahre denke, dann hat Jürgen Klopp mich für ein Spiel draußen gelassen und ich war stinksauer. Ich bin ein Spieler, der spielen will", schilderte Robertson. Er sei auch angeschlagen für den Verein aufgelaufen, betonte er: "Aber im Moment passiert das nicht, es hat sich also etwas verändert."

Über seine Rolle unter Klopp-Nachfolger Arne Slot sagte Robertson: "Am Ende des Tages will jeder Fußballer spielen. Wer auf der Bank glücklich ist, der gehört nicht in einen Verein. Das ist immer mein Credo. Du musst immer versuchen, in das Team zu kommen." Andernfalls habe man nicht "die richtige Einstellung".

Sein Fazit: "Ich finde, ich habe in meinen Einsätzen in dieser Saison gut gespielt. Vielleicht war es nicht so häufig, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich bin davon nicht überrascht. Warten wir ab, was passiert."