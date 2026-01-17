Der FC Bayern München verfügt mit Jamal Musiala und Lennart Karl bereits über zwei der größten Talente auf der offensiven Mittelfeldposition in den eigenen Reihen. Das hindert den Rekordmeister jedoch nicht daran, weiter Ausschau nach möglichen Verstärkungen für die Zukunft zu halten.
Transferduell mit dem FC Arsenal? FC Bayern München hat wohl 17-jähriges Supertalent von Serienmeister im Visier
Vasilije Kostov würde den FC Bayern wohl um die 20 Millionen Euro kosten
Wie das serbische Nachrichtenportal Telegraf berichtet, haben die Bayern Kontakt zu Roter Stern Belgrad aufgenommen und ihr Interesse an Vasilije Kostov hinterlegt. Demnach fordere der serbische Serienmeister rund 20 Millionen Euro für den 17-Jährigen, dem in der laufenden Saison der Durchbruch gelungen ist.
Im Werben um Kostov müssen sich die Münchner allerdings auf starke Konkurrenz einstellen. Laut dem Bericht zeigt auch der FC Arsenal Interesse. Ein sofortiger Wechsel steht jedoch ohnehin nicht zur Debatte: Kostov kann Roter Stern erst im Sommer verlassen, wenn er volljährig ist.
- IMAGO / Starsport
Vasilije Kostov hat schon für Serbiens A-Nationalmannschaft gespielt
Wettbewerbsübergreifend kommt Kostov in dieser Saison auf 24 Einsätze mit sechs Toren und fünf Vorlagen für den Tabellenzweiten der serbischen Liga. Am 11. Oktober feierte er zudem sein Debüt für die serbische A-Nationalmannschaft im Spiel gegen Albanien.
Vasilije Kostovs bisherige Leistungsdaten für Roter Stern Belgrad
- Einsätze: 27
- Tore: 6
- Assists: 5