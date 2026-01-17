Transferduell mit dem FC Arsenal? FC Bayern München hat wohl 17-jähriges Supertalent von Serienmeister im Visier

Wie das serbische Nachrichtenportal Telegraf berichtet, haben die Bayern Kontakt zu Roter Stern Belgrad aufgenommen und ihr Interesse an Vasilije Kostov hinterlegt. Demnach fordere der serbische Serienmeister rund 20 Millionen Euro für den 17-Jährigen, dem in der laufenden Saison der Durchbruch gelungen ist.

Im Werben um Kostov müssen sich die Münchner allerdings auf starke Konkurrenz einstellen. Laut dem Bericht zeigt auch der FC Arsenal Interesse. Ein sofortiger Wechsel steht jedoch ohnehin nicht zur Debatte: Kostov kann Roter Stern erst im Sommer verlassen, wenn er volljährig ist.