Wie Sky berichtet, könnte Nadiem Amiri bereits im Sommer den 1. FSV Mainz 05 verlassen.
Transfer nach Saudi-Arabien? DFB-Star strebt angeblich Abschied an
Demnach sei der Nationalspieler auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien komme infrage. Bereits im Sommer 2024 hatte Amiri vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga zu Eintracht Frankfurt gestanden. Schlussendlich entschied sich der heute 29-Jährige jedoch für einen Verbleib in Mainz und verlängerte seinen Vertrag bis 2028.
Zwar seien die Gespräche mit der Eintracht schon "recht weit" gewesen, "aber zeitgleich liefen auch Gespräche mit Mainz. Am Ende musst du dich einfach entscheiden. Sie waren enttäuscht, aber so sind eben Verhandlungen. Am Ende muss ich tun, was sich für mich am besten anfühlt", erklärte Amiri.
Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche kritisierte den Mittelfeldspieler daraufhin scharf. "Ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Aber es gibt Situationen, wo man als Spieler einfach den Mund halten sollte."
- Getty Images Sport
Mainz möchte Amiri offenbar unbedingt halten
Nun deutet sich womöglich tatsächlich ein Abschied an. Die Mainzer wollen Amiri jedoch nicht kampflos ziehen lassen und streben ihrerseits eine Vertragsverlängerung an, heißt es. Seit Juli 2025 wird Amiri vom Star-Berater Pini Zahavi vertreten.
Zunächst möchte sich Amiri jedoch auf die bevorstehende Weltmeisterschaft im Sommer konzentrieren: "Die WM ist das Größte für mich, dort für Deutschland zu spielen. Ich bin jetzt 29 und es wird dann wahrscheinlich meine letzte Chance sein", sagte er gegenüber RTL/ntv und sport.de. Derzeit fehlt er seinem Team jedoch wegen einer Fersenverletzung, die er sich im Training zugezogen hat.
Ob er vor den Länderspielen der DFB-Auswahl gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) noch einmal auflaufen wird, sei "schwierig, vorauszusagen", betonte Sportdirektor Niko Bungert: "Das könnte vorher klappen, vielleicht auch erst nachher. Das ist ungefähr der Zeitrahmen, mit dem wir gerade rechnen müssen."
Amiri war im Januar 2024 für eine Million Euro Ablösesumme von Bayer Leverkusen zu den Rheinhessen gewechselt. In 75 Pflichtspielen für die Nullfünfer gelangen ihm starke 24 Treffer und zwölf Vorlagen.
Nadiem Amiri: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 28
- Tore: 15
- Vorlagen: 3