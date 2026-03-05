Transfer nach Saudi-Arabien? DFB-Star strebt angeblich Abschied an

Demnach sei der Nationalspieler auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien komme infrage. Bereits im Sommer 2024 hatte Amiri vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga zu Eintracht Frankfurt gestanden. Schlussendlich entschied sich der heute 29-Jährige jedoch für einen Verbleib in Mainz und verlängerte seinen Vertrag bis 2028.

Zwar seien die Gespräche mit der Eintracht schon "recht weit" gewesen, "aber zeitgleich liefen auch Gespräche mit Mainz. Am Ende musst du dich einfach entscheiden. Sie waren enttäuscht, aber so sind eben Verhandlungen. Am Ende muss ich tun, was sich für mich am besten anfühlt", erklärte Amiri.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche kritisierte den Mittelfeldspieler daraufhin scharf. "Ich will da gar nicht so viel dazu sagen. Aber es gibt Situationen, wo man als Spieler einfach den Mund halten sollte."