Trainer-Sensation um Xabi Alonso bei Real Madrid? "Kalter Krieg" mit den Superstars könnte für sein Aus sorgen

Am Sonntagabend hatte Real eine wilde Partie gegen Celta Vigo samt mehrerer Platzverweise verloren. Am Montagmorgen vernichtete die Presse die "Königlichen" und nannte die Mannschaft einen "lustlosen, uninspirierten Haufen". Die Marca titelte auf ihrer Titelseite: "Madrid ist verloren!" Laut der Sportzeitung könnte nun auch Coach Xabi Alonso zeitnah seinen Job verlieren.

Die Mannschaft soll er dabei längst nicht mehr hinter sich haben. In der Kabine soll ein "Kalter Krieg" zwischen Spielern und Trainer herrschen, heißt es in dem Bericht. Superstars wie Jude Bellingham, Vinicius Jr. und Federico Valverde gelten als unzufrieden mit den Methoden ihres Trainers. Alonso soll ihrer Meinung nach viel zu viel auf Videoanalysen und Taktiktraining setzen. Dabei soll dies explizit der Wunsch der Vereinsführung gewesen sein, dass Alonso mehr als Coach auftritt und eine neue Identität stiftet. Die Verantwortlichen waren es demnach überdrüssig von der permanenten Zurückhaltung seiner Vorgänger Carlo Ancelotti und Zinedine Zidane, die viel mehr damit beschäftigt waren, die Egos der Stars zu managen.

Zu Saisonbeginn hatte Alonso Erfolg, fuhr in den ersten 14 Pflichtspielen 13 Siege ein. Er setzte auf Kylian Mbappe, Vinicius Jr. fand sich häufiger auf der Bank wieder. Zudem war Bellingham nach seiner Schulteroperation noch nicht fit und Real glänzte zuweilen als Kollektiv. Junge Spieler erhielten ihre Chance und nutzten sie. So drehte beispielsweise Arda Güler auf und Neuzugang Franco Mastantuono durfte sich beweisen. Er gilt als Trainerliebling aufgrund von Fleiß und Ehrgeiz.