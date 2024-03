Trabzonspor vs. Fenerbahce heute im LIVE STREAM und TV sehen: Gibt es eine Übertragung?

Heute findet das Spiel Trabzonspor vs. Fenerbahce statt. Doch könnt Ihr die Partie aus der Süper Lig heute im LIVE STREAM und TV sehen?

In der Süper Lig 2023/24 gehen die Partien des 30. Spieltags über die Bühne. Hierbei steht am Sonntag das Duell Trabzonspor vs. Fenerbahce auf dem Programm. Die Begegnung findet im Papara Park statt. Die Weinrot-Hellblauen und die Gelb-Dunkelblauen halten bei 49 und 76 Punkten.

Trabzonspor setzte sich am 9. März gegen Fatih Karagümrük mit 5:1 durch. Damit kehrte die Mannschaft von Abdullah Avcı nach einer 1:3-Auswärtsniederlage gegen Alanyaspor sofort auf die Siegerstraße zurück. Überdies gewannen die Weinrot-Hellblauen zum vierten Mal binnen fünf Süper-Lig-Auftritten.

Fenerbahce unterlag in der laufenden Meisterschaft ausschließlich am 4. November zuhause gegen den kommenden Gegner Trabzonspor (2:3). Exemplarisch in diesem Jahr entschied die Elf von Ismail Kartal zehn ihrer zwölf Partien in der Süper Lig für sich. Nach dem jüngsten Punktverlust, einem 2:2 gegen Alanyaspor, fädelten die Gelb-Dunkelblauen vier Siege ein. Sie gewannen bei Rizespor (3:1), gegen Kasimpasa (2:1), bei Hatayspor (2:0) sowie am Sonntag gegen Pendikspor (4:1).

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Trabzonspor vs. Fenerbahce in der Süper Lig.