Tour de France heute: Wie hoch liegt der Mont Ventoux und wie steil ist der Anstieg im Schnitt?

Der Mont Ventoux kehrt zurück – als Ziel der 16. Etappe. Doch wie hoch liegt der Berg eigentlich? Und wie steil ist sein berühmter Anstieg?

Der Mont Ventoux ist zurück – und mit ihm einer der härtesten Anstiege im Profi-Radsport. Am Dienstag endet die 16. Etappe der Tour de France auf dem legendären Gipfel des "Kahlen Berges". Das bedeutet für Euch: es wartet ein echter Showdown für die Favoriten auf das Gelbe Trikot.

Die Frage ist: Was macht diesen Anstieg so gefürchtet? Neben seiner Höhe von 1.909 Metern sorgt vor allem die Steigung des Bedoin-Anstiegs für Respekt – im Schnitt 7,5 %, doch in Teilen deutlich darüber. Der Mont Ventoux ist kein gewöhnlicher Berg. Er ist ein Prüfstein, Mythos und Schicksalsort in einem.

GOAL zeigt Euch, warum der Bedoin-Anstieg auf 16. Etappe ein echter Königstest wird, wie die Fahrer taktisch reagieren müssen – und was Zuschauer vor Ort beachten sollten.