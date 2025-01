Tottenham macht im Werben um Bayerns Mathys Tel Druck. Der Chef des Vereins soll in München zu Verhandlungen weilen.

Wie am Donnerstag bereits mehrere Medien berichteten, hat der englische Traditionsverein Tottenham Hotspur großes Interesse an einem Transfer von Mathys Tel vom FC Bayern München. Die Spurs, die gewillt scheinen, groß in den Franzosen zu investieren, verhandeln nun offenbar in Person von Klubchef Daniel Levi in Bayerns Landeshauptstadt.