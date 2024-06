Um nach der Streichung von Alexander Nübel doch mit vier Torhütern trainieren zu können, hat Julian Nagelsmann einen Keeper für das Training berufen.

Nürnberg-Torhüter Jan Reichert, vergangene Saison vornehmlich in der zweiten Mannschaft des FCN in der Regionalliga Bayern im Kasten, wird während der EM 2024 mit der deutschen Nationalmannschaft trainieren. Das bestätigte der Verein des Keepers am Samstag.