Thomas Tuchel Gehalt als Trainer von England: Wie viel verdient Tuchel im Jahr?

Thomas Tuchel soll England bei der WM 2026 zum Titel führen, wird ab Januar neuer Nationaltrainer. Wie hoch ist sein Gehalt?

Nach dem Schweden Sven-Göran Eriksson (Januar 2001 bis Juli 2006) und dem Italiener Fabio Capello (Dezember 2007 bis Februar 2012) ist der Deutsche Thomas Tuchel der dritte ausländische Trainer in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. Das ist seit Mittwochvormittag offiziell, die FA bestätigte die Installation Tuchels.

Der 51-Jährige, seit seinem Aus beim FC Bayern im vergangenen Sommer ohne Trainerjob, tritt sein neues Amt am 1. Januar 2025 an. Für die beiden noch ausstehenden Spiele dieses Jahres im November wird weiterhin Englands Interimscoach Lee Carsley in der Verantwortung stehen, der danach dann wieder zur U21 zurückkehrt.

Tuchel soll England indes mindestens bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada trainieren. Das Gehalt des früheren Chelsea-Coaches fällt dabei wohl deutlich geringer aus als zuletzt bei Bayern München. Weitere Informationen dazu folgen.