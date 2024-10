Ab wann ist Thomas Tuchel Nationaltrainer von England?

Thomas Tuchel wird englischer Nationaltrainer! Aber wann übernimmt der Ex-Bayern-Coach den neuen Posten offiziell?

Seit Mittwochvormittag ist es offiziell: Thomas Tuchel wird neuer Nationaltrainer von England, dem Mutterland des Fußballs!

Damit tritt Tuchel - dessen Installation auch einige Kritiker auf den Plan ruft - offiziell die Nachfolge von Gareth Southgate an, der im Anschluss an das verlorene EM-Finale im Sommer 2024 nach knapp acht Jahren im Amt zurückgetreten war. Interimsmäßig hatte der bis dato als U21-Nationaltrainer aktive Lee Carsley übernommen und die Three Lions bei den Nations-League-Spielen im September und Oktober betreut.

Wird im November nun schon Tuchel auf der Bank sitzen? Oder beginnt der Vertrag des ehemaligen Bayern-Coaches erst zu einem späteren Zeitpunkt? Die Antwort gibt es hier.