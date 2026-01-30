Thomas Müller hat sich offen zu einem baldigen Karriereende geäußert und dahingehend auch Manuel Neuer vom FC Bayern München ins Spiel gebracht. Auf eine Frage im Interview mit Sky, wer von den beiden Routiniers zuerst die Karriere beenden werde, erklärte der 36-Jährige zunächst augenzwinkernd: "Ich würde sagen, das ist ein offenes Rennen!"
Thomas Müller lässt aufhorchen: Gemeinsames Karriereende mit Manuel Neuer vom FC Bayern München?
Müller: Neuer? "Vielleicht hören wir auch gemeinsam auf"
Dann ging Müller etwas mehr ins Detail. "Das Verrückte ist ja: Selbst wenn ich nach der Saison noch eine dranhängen würde, dann wäre das nur die kurze Saison, die bis zum Sommer geht. Das heißt: Vielleicht hören wir auch gemeinsam auf. Keine Ahnung ...", sagte er.
Damit spielte Müller auch auf die Änderung des MLS-Formats an. Die im Februar beginnende Spielzeit ist die letzte im bisherigen Kalenderjahr-Format (bis 7. November), ehe ab 2027 wie in Europa auf ein System von Sommer bis Mitte/Ende Mai umgestellt wird.
Manuel Neuer: Zukunft beim FC Bayern soll sich schon bald klären
Nach seinem ablösefreien Wechsel vom FC Bayern München in die MLS zu den Vancouver Whitecaps im August vergangenen Jahres besitzt Müller noch einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2026. Anschließend wird wohl die körperliche Verfassung des 36-Jährigen über das Ende seiner Profi-Laufbahn entscheiden. Die Zukunft von Neuer über den Sommer hinaus ist derweil noch unklar.
Das Arbeitspapier des Torhüters beim deutschen Rekordmeister ist noch bis Saisonende datiert. Anschließend liegt die Entscheidung dem Vernehmen nach bei Neuer selbst, ob er seine Karriere fortsetzen möchte. Die Bayern sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereit, ihrer im März 40 Jahre alten Nummer eins einen Einjahresvertrag anzubieten.
Manuel Neuer und Thomas Müller mit großer Vergangenheit
Wie die Bild-Zeitung zuletzt berichtete, wird sich Neuer spätestens Ende März entscheiden, ob es für ihn in München weitergeht. Bei einem Karriereende müssten die Bayern sich auch über dessen Nachbesetzung Gedanken machen. Als möglicher Ersatz steht Jonas Urbig im Kader parat, zudem kehrt nach aktuellem Stand Alexander Nübel von seiner Leihe vom VfB Stuttgart zurück. Auch möglich ist die Verpflichtung eines anderen Torhüters.
Ein gemeinsames Karriereende von Neuer und Müller wäre durchaus romantisch. Kaum jemand hat den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten mehr geprägt als das Duo. Insgesamt standen beide 608-mal zusammen auf dem Platz, jeweils mit keinem anderen Spieler öfters.
Gemeinsame Statistiken von Thomas Müller und Manuel Neuer
- Spiele: 608
- Siege: 451
- Remis: 77
- Niederlagen: 80
- Punkteschnitt: 2,35