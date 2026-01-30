Thomas Müller lässt aufhorchen: Gemeinsames Karriereende mit Manuel Neuer vom FC Bayern München?

Dann ging Müller etwas mehr ins Detail. "Das Verrückte ist ja: Selbst wenn ich nach der Saison noch eine dranhängen würde, dann wäre das nur die kurze Saison, die bis zum Sommer geht. Das heißt: Vielleicht hören wir auch gemeinsam auf. Keine Ahnung ...", sagte er.

Damit spielte Müller auch auf die Änderung des MLS-Formats an. Die im Februar beginnende Spielzeit ist die letzte im bisherigen Kalenderjahr-Format (bis 7. November), ehe ab 2027 wie in Europa auf ein System von Sommer bis Mitte/Ende Mai umgestellt wird.