Teure Fehleinschätzung: Manchester United entschied sich für den falschen Ant(h)ony

Die Red Devils entschieden sich gegen Anthony Elanga und für Antony - bislang eine teuere Fehlentscheidung.

Wir schreiben den 23. Februar 2022. In Madrid haben die Fans von Manchester United einen neuen Gesang für einen ganz besonderen Spieler angestimmt. Beim defensiv so starken Atlético singen sie einen Hit aus den 90ern - in neuer Auflage:

"Rhythm is a dancer, Anthony Elanga, come and stop him if you dare", schmettern die Gästeanhänger. Zu deutsch: "Der Rhythmus ist ein Tänzer, Anthony Elanga, stoppt ihn, wenn ihr es wagt." Und weiter: "Er kommt aus Skandinavien, er ist der Retter von United, er schießt Tore aus jeder Position"

Elanga hatte in der spanischen Hauptstadt gerade den Ausgleich für United erzielt, und vier Tage zuvor beim 4:2-Sieg gegen den Rivalen Leeds United getroffen. Der Stern des jungen Schweden, der als Zwölfjähriger zu United gewechselt war, ging in einer durchwachsenen Saison nach dem Aus von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer in jenen Tagen auf.

Mason Greenwoods Verhaftung schockierte damals die United-Fans, nun kam unter dem Interimstrainer Ralf Rangnick ein anderes Eigengewächs zu regelmäßigen Einsätzen und deutete riesiges Potenzial an.

Doch unter Rangnicks Nachfolger Erik ten Hag kam Elanga 2022/23 nur fünfmal in der Premier League zum Einsatz, ein Stammplatz war in weiter Ferne - auch weil United zuvor den Brasilianer Antony für wahnwitzige 95 Millionen Euro Ablöse von Ajax verpflichtet hatte. Es folgte Elangas Verkauf an Nottingham Forest für 17,5 Millionen Euro Ablöse im vergangenen Sommer.

United trifft nun in der fünften Runde des FA-Cups auf Nottingham Forest - und Anthony Elanga auf Antony. Eine pikante Ausgangslage.