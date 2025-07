Testspiel heute live: Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. Eintracht Bamberg im Live Stream und live im TV?

Am Freitag findet die Partie 1860 München vs. Eintracht Bamberg statt. Doch könnt Ihr den Testspiel heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen gehen mehrere Testspiele über die Bühne. Hierbei gastiert unter anderem 1860 München am Freitag bei Eintracht Bamberg. Das Fuchs-Park Stadion fungiert als Kulisse dieses Aufeinandertreffens.

Beide Mannschaften bestreiten ihr drittes Testspiel in der laufenden Vorbereitung. Hierbei hatte sich 1860 München zunächst am 28. Juni beim TSV 1862 Grafenau mit 1:0 durchgesetzt. Am Folgetag bezwang der Elfte der Drittliga-Saison 2024/25 den TSV 1925 Weyarn mit 15:0.

Nun trifft die Mannschaft von Patrick Glöckner ebenfalls auswärts auf einen Absteiger aus der Regionalliga Bayern. Im ersten Testspiel hatte Eintracht Bamberg beim 1. FC Lichtenfels mit 2:1 gewonnen. Am Freitag vor einer Woche setzte sich die Elf von Jan Gernlein in Rattelsdorf mit 8:1 durch.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels 1860 München vs. Eintracht Bamberg.