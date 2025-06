Tennis heute live: Wer zeigt / überträgt das ATP Turnier in Halle im Live Stream und live im Free TV?

Heute findet in Halle das Viertelfinale des ATP-500-Turniers statt. Hier findet Ihr alle wichtigen Infos zur Übertragung des Turniers.

Die Sandplatz-Saison ist vorbei – seit dem 16. Juni wird in Halle wieder auf Rasen gespielt. Beim ATP-500-Turnier in der OWL Arena, die rund 11.500 Zuschauer fasst, bereiten sich zahlreiche Topstars auf Wimbledon vor. Heute, am Freitag, dem 20. Juni, steht das Viertelfinale auf dem Programm.Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wie Ihr das Turnier live verfolgen könnt.