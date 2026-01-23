Tausende Trikots weg! Flock von Edin Dzeko beim FC Schalke 04 schon jetzt ausverkauft

"Herzlich Willkommen" rief ein Anhänger, als Dzeko erstmals den Platz betrat, Schalke übertrug das Training live im Internet. Ein Blick auf die besten Torschützen dieses Jahrtausends lässt erahnen, was für einen Namen Sportvorstand Frank Baumann an Land gezogen hat: Hinter Fußballgrößen wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo steht Dzeko mit 371 Toren in 856 Spielen auf Platz sieben.

Alleine 6000 Schalke-Trikots mit dem Namen Dzeko wurden seit der Vorstellung verkauft. Der Transfer reiht sich in den illustren Namensfundus einstiger Weltklassespieler, die für ein letztes Karrierekapitel noch einmal deutsche Profifußballluft schnupperten. Ruud van Nistelrooy, Raul, Jari Litmanen. Und nun der 39 Jahre alte Dzeko, der einst bei Manchester City oder Inter Mailand auf Torejagd ging.

Der Dzeko-Flock ist aufgrund der "überwältigen Nachfrage" bereits ausverkauft, wie Schalke am Freitag verkündete. Er werde "aber kurzfristig wieder verfügbar sein. Bitte habt ein wenig Geduld."

Großer Name, große Euphorie - und große Zweifel! Edin Dzekos Transfer ist ein potenzieller Stilbruch auf Schalke