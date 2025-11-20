Auf der Suche nach einem Innenverteidiger hat der FC Bayern München offenbar Tylel Tati vom französischen Erstligisten Nantes ins Visier genommen. Der deutsche Rekordmeister soll auch schon Erkundigungen eingeholt haben über den Spieler, wie das französische Portal Foot Mercato berichtet.
Supertalent mit Mega-Preisschild! Kommt der mögliche Nachfolger für Dayot Upamecano beim FC Bayern München aus Frankreich?
Günstig dürfte das 17-jährige Talent jedoch nicht zu haben sein. Dem Bericht zufolge verlangt Nantes eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro für Tati. Zudem muss sich der FC Bayern auf Konkurrenz einstellen: Auch die beiden italienischen Topklubs Juventus und AC Milan sollen Interesse an dem Franzosen haben.
Tati würde sich bei den Bayern neben Stars wie Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Marc Guehi (Crystal Palace) und Ibrahima Konate (FC Liverpool) in die Liste der möglichen neuen Verteidiger beim FC Bayern einreihen.
Ein Wechsel im Winter sei laut des Berichts nicht geplant. Stattdessen werde er die Saison aller Voraussicht nach bei Nantes beenden, ehe er den nächsten Schritt in seiner Karriere mache.
Tati ist trotz seines jungen Alters bereits fester Stammspieler bei Nantes. In der laufenden Saison absolvierte er elf Spiele für die Kanarienvögel, stand dabei jedes Mal in der Startelf und verpasste nur einmal die vollen 90 Minuten. Der Linksfuß überzeugt vor allem durch seine Stärke im Aufbauspiel und seine Ballkontrolle. Außerdem ist er dreimaliger U18-Nationalspieler Frankreichs.
Die Zukunft von Dayot Upamecano in München ist weiter offen
Mit Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Min-Jae Kim und dem zurückkehrenden Hiroki Ito ist der FC Bayern in der Innenverteidigung zwar exzellent aufgestellt - zumal auch Allrounder Josip Stanisic diese Position bei Bedarf übernehmen kann.
Unsicherheit besteht jedoch wegen Upamecanos auslaufenden Vertrags im Sommer. Die Münchner wollen den Franzosen halten, bisher gibt es aber noch keine Lösung. Auf die Frage nach einer möglichen Verlängerung wich der 27-Jährige im Rahmen er Länderspielpause aus und erklärte lediglich: "Ich habe immer gesagt, dass ich mich beim FC Bayern wohlfühle, ich habe einen super Trainer. Ich verstehe mich gut mit meinen Mannschaftskollegen."
Sein Berater Moussa Sissoko kümmere sich um seine Zukunft. "Ich werde gut beraten. Ich konzentriere mich auf meine Saison, auf die Ziele im Verein und in der Nationalmannschaft. Ich habe keinen Kopf dafür." Upamecano "hoffe" lediglich, dass seine Zukunft vor Beginn der Weltmeisterschaft Mitte Juni kommenden Jahres geklärt sei.
Kim, der hinter Upamecano und Tah nur die Nummer drei in der Innenverteidiger-Rangordnung des FC Bayern ist, gilt zudem weiterhin als Verkaufskandidat. Vor allem aus Italien soll Interesse an einer Verpflichtung des Südkoreaners bestehen.
Tylel Tati: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele für Nantes: 11
- Tore: 0
- Vorlagen: 0
- Gelbe Karten: 3
- Einsatzminuten: 966