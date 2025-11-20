Supertalent mit Mega-Preisschild! Kommt der mögliche Nachfolger für Dayot Upamecano beim FC Bayern München aus Frankreich?

Günstig dürfte das 17-jährige Talent jedoch nicht zu haben sein. Dem Bericht zufolge verlangt Nantes eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro für Tati. Zudem muss sich der FC Bayern auf Konkurrenz einstellen: Auch die beiden italienischen Topklubs Juventus und AC Milan sollen Interesse an dem Franzosen haben.

Tati würde sich bei den Bayern neben Stars wie Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Marc Guehi (Crystal Palace) und Ibrahima Konate (FC Liverpool) in die Liste der möglichen neuen Verteidiger beim FC Bayern einreihen.

Ein Wechsel im Winter sei laut des Berichts nicht geplant. Stattdessen werde er die Saison aller Voraussicht nach bei Nantes beenden, ehe er den nächsten Schritt in seiner Karriere mache.

Tati ist trotz seines jungen Alters bereits fester Stammspieler bei Nantes. In der laufenden Saison absolvierte er elf Spiele für die Kanarienvögel, stand dabei jedes Mal in der Startelf und verpasste nur einmal die vollen 90 Minuten. Der Linksfuß überzeugt vor allem durch seine Stärke im Aufbauspiel und seine Ballkontrolle. Außerdem ist er dreimaliger U18-Nationalspieler Frankreichs.