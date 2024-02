Superstar im LaLiga-Titelkampf: Taylor Swift könnte Meisterrennen in Spanien beeinflussen

Taylor Swift bereitet Spaniens Tabellenführer Real Madrid Kopfzerbrechen: Die Blancos haben einen Antrag eingereicht.

Real Madrid hat bei der spanischen Liga einen Antrag gestellt, dass das letzte Saisonspiel gegen Real Betis, das für Sonntag, den 26. Mai, geplant ist, vorgezogen wird. Das berichtet The Athletic. Die Partie, in der die Blancos möglicherweise die Meisterschaft feiern und in der es für die Gäste um die Qualifikation für den Europapokal gehen könnte, soll verlegt werden, da vier Tage später, am Donnerstag, 30. Mai, ein Konzert von Taylor Swift im Rahmen ihrer 'Eras'-Tour im Santiago Bernabéu ansteht. Real befürchtet, dass die Vorbereitungszeit für das Aufbauen der Bühne nicht ausreicht, wenn noch am Sonntagabend Fußball im Stadion gespielt wird.