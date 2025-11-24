Zwischen Juventus Turin und Offensivtalent Kenan Yildiz sind die Verhandlungen über einen neuen Vertrag angeblich gehörig ins Stocken gekommen.
Stockende Vertragsverhandlungen wegen unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen! Forciert ein ehemaliges Talent des FC Bayern München einen Abgang im Sommer?
Yildiz und Juve kommen in Verhandlungen zu keiner Einigung
Nach Informationen des italienischen Portals Calciomercato, das wie SPOX zu Footballco gehört, haben beide Seiten völlig unterschiedliche Vorstellungen, was die Ausgestaltung eines künftigen Jahressalärs betrifft.
Demnach sollen Yildiz und sein Team bei Vertragsunterschrift eine Anpassung seines Gehalts auf fünf bis sechs Millionen Euro fordern, was Juventus allerdings zu viel ist. Dem Vernehmen nach kassiert der 20-Jährige derzeit gerade einmal 1,5 Millionen Euro pro Jahr - deutlich weniger als Turins Spitzenverdiener Dusan Vlahovic (rund zwölf Millionen Euro jährlich).
Ein kürzliches Treffen zwischen dem neuen Juventus-CEO Damien Comolli und den Vertretern von Yildiz endete ohne eine Einigung. Zwar gab man sich in der Öffentlichkeit gelassen, hinter verschlossenen Türen soll die Frustration jedoch groß sein, erneut zu keiner Übereinkunft gekommen zu sein.
- Getty
Wechselt Yildiz im kommenden Sommer für 100 Millionen Euro?
Yildiz kam 2022 mit einigen Nebengeräuschen und inklusive Nachtreten seines Beraters ablösefrei vom FC Bayern nach Turin. Dort schaffte er nach einer Anfangszeit in der Primavera den Sprung zu den Profis, wo er mittlerweile Leistungsträger ist. Der EM-Teilnehmer von 2024 gilt beim mal wieder kriselnden Serie-A-Spitzenklub als Aushängeschild für die Zukunft.
Während ein Abgang im Sommer 2026 daher lange Zeit extrem unwahrscheinlich erschien, sollen beide Parteien mittlerweile ins Grübeln geraten sein. Im Falle eines Weggangs nach dieser Saison wollte Juve eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro für Yildiz fordern. Zahlungskräftige Interessenten sollen dabei auch schon parat stehen. Da wären zum einen die beiden Londoner Spitzenklubs Arsenal und Chelsea. Die Blues gelten bereits seit längerer Zeit als an dem gebürtigen Regensburger interessiert und sollen vor dieser Saison knapp 70 Millionen Euro Ablöse geboten haben.
Neben den beiden Premier-League-Vertretern wird außerdem Real Madrid Interesse nachgesagt. Dort spielt bereits Yildiz' Nationalmannschaftskamerad Arda Güler und Trainer Xabi Alonso soll ein großer Fan sein.
- AFP
Kenan Yildiz: Seine Leistungsdaten bei Juventus
- Einsätze: 99
- Tore: 19
- Assists: 15
- Gelbe Karten: 6
- Rote Karten: 1
- Titel: 1