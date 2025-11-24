Stockende Vertragsverhandlungen wegen unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen! Forciert ein ehemaliges Talent des FC Bayern München einen Abgang im Sommer?

Nach Informationen des italienischen Portals Calciomercato, das wie SPOX zu Footballco gehört, haben beide Seiten völlig unterschiedliche Vorstellungen, was die Ausgestaltung eines künftigen Jahressalärs betrifft.

Demnach sollen Yildiz und sein Team bei Vertragsunterschrift eine Anpassung seines Gehalts auf fünf bis sechs Millionen Euro fordern, was Juventus allerdings zu viel ist. Dem Vernehmen nach kassiert der 20-Jährige derzeit gerade einmal 1,5 Millionen Euro pro Jahr - deutlich weniger als Turins Spitzenverdiener Dusan Vlahovic (rund zwölf Millionen Euro jährlich).

Ein kürzliches Treffen zwischen dem neuen Juventus-CEO Damien Comolli und den Vertretern von Yildiz endete ohne eine Einigung. Zwar gab man sich in der Öffentlichkeit gelassen, hinter verschlossenen Türen soll die Frustration jedoch groß sein, erneut zu keiner Übereinkunft gekommen zu sein.