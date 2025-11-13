Vertragsgespräche überraschend gestoppt: Wechselt ein ehemaliges Talent des FC Bayern 2026 für 100 Millionen Euro?

Der neue Kontrakt sollte laut Medienberichten bis 2030 laufen, allerdings sind die Finanzen offenbar ein großes Problem. Im Moment soll Yildiz 1,5 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Der Spieler fordert angeblich sechs Millionen Euro Jahresgehalt, während die Bianconeri um den neuen Klubchef Damien Comolli nicht bereit sein sollen, mehr als fünf Millionen Euro zu zahlen. Diese Diskrepanz war offenbar bislang nicht zu überbrücken, daher nun die durchaus überraschende Eiszeit in den Gesprächen.

Yildiz kam 2022 mit einigen Nebengeräuschen und inklusive Nachtreten seines Beraters ablösefrei vom FC Bayern nach Turin. Dort schaffte er nach einer Anfangszeit in der Primavera den Sprung zu den Profis, wo er mittlerweile Leistungsträger ist. Der EM-Teilnehmer von 2024 gilt beim mal wieder kriselnden Serie-A-Spitzenklub als Aushängeschild für die Zukunft.

Während ein Abgang im Sommer 2026 daher lange Zeit extrem unwahrscheinlich erschien, sollen beide Parteien mittlerweile ins Grübeln geraten sein. Im Falle eines Weggangs nach dieser Saison wollte Juve eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro für Yildiz fordern. Zahlungskräftige Interessenten sollen dabei auch schon parat stehen. Da wären zum einen die beiden Londoner Spitzenklubs Arsenal und Chelsea. Die Blues gelten bereits seit längerer Zeit als an dem gebürtigen Regensburger interessiert und sollen vor dieser Saison knapp 70 Millionen Euro Ablöse geboten haben.

Neben den beiden Premier-League-Vertretern wird außerdem Real Madrid Interesse nachgesagt. Dort spielt bereits Yildiz' Nationalmannschaftskamerad Arda Güler und Trainer Xabi Alonso soll ein großer Fan sein.