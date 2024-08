Barças Angebot für Europameister Olmo ist RB zu gering. Für Rose ist die Sache ganz klar.

Im Tauziehen um Dani Olmo ist die Situation einigermaßen festgefahren. Der FC Barcelona will den 26-Jährigen unbedingt haben, dieser will auch gerne nach Spanien wechseln, doch in Sachen Ablösesumme kommt man nicht zusammen. Für RB Leipzigs Trainer Marco Rose ist das Verhalten Barças nicht nachvollziehbar.

