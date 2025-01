Er steht bereits auf den Wunschlisten mehrerer Bundesligisten, nun scheint auch der FC Bayern ein Auge auf ihn geworfen zu haben.

Rund um Ryan Cherki gibt es schon länger Gerüchte über einen Wechsel in die Bundesliga – insbesondere mit dem BVB wurde sein Name häufiger in Verbindung gebracht. Nun scheint auch der FC Bayern ins Rennen einzusteigen, um ihn im kommenden Sommer unter Vertrag zu nehmen. Wie konkret ein Transfer tatsächlich ist, bleibt allerdings noch offen.