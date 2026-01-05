Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim hat die Spekulationen um ein mögliches Interesse des FC Barcelona angeheizt. Der Stürmer traf in seinem Urlaub zunächst Barca-Legende Xavi und besuchte dann das LaLiga-Derby zwischen Espanyol und den Blaugrana (2:0).
Stadionbesuch und Foto mit einer Legende: Bundesliga-Stürmer heizt Spekulationen um Transfer zum FC Barcelona an
Hoffenheims Asllani trifft Xavi in Katar
Am 29. Dezember postete Asllani ein Bild, das ihn zusammen mit Barcelonas Legende Xavi Hernandez zeigt. "Eine große Freude", schrieb der Hoffenheimer dazu. Xavi hatte zunächst viele Jahre als Offensiv-Regisseur bei Barca geglänzt. Bevor Hansi Flick die Mannschaft übernahm, trainierte er auch die Katalanen.
Am Wochenende legte Asllani dann mit einem Post aus dem Espanyol-Stadion nach. Dort schaute er sich das Derby gegen Barca an, das die Gäste durch zwei späte Tore von Dani Olmo (86.) und Robert Lewandowski (89.) für sich entschieden.
Auch der FC Bayern soll an Fisnik Asllani dran sein
Mit seinen beiden Posts heizte Asllani die Spekulationen an, die schon im Oktober aufgekommen waren, dass Barca an einer Verpflichtung des 23-Jährigen interessiert ist. Danach hatte zwar die Bild-Zeitung vermeldet, dass an dem Gerücht nichts dran sei, doch durch die neuerlichen Postings von Asllani nimmt die Geschichte wieder an Fahrt auf.
Barcelona bereitet sich angeblich schon auf einen Abschied von Robert Lewandowski vor, der adäquat ersetzt werden soll. Da die Katalanen weiterhin nicht viel Geld für ihre Aktivitäten auf dem Transfermarkt zur Verfügung haben, wäre Asllani, dessen Vertrag bis 2029 läuft, mit einer geschätzten Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro eine günstige Option. Auch der FC Bayern München wurde schon mit dem Hoffenheimer in Verbindung gebracht.
Die Zahlen von Fisnik Asllani in der Saison 2025/26:
- Spiele: 17
- Spielminuten: 1139
- Tore: 7
- Assists: 3