Stadionbesuch und Foto mit einer Legende: Bundesliga-Stürmer heizt Spekulationen um Transfer zum FC Barcelona an

Mit seinen beiden Posts heizte Asllani die Spekulationen an, die schon im Oktober aufgekommen waren, dass Barca an einer Verpflichtung des 23-Jährigen interessiert ist. Danach hatte zwar die Bild-Zeitung vermeldet, dass an dem Gerücht nichts dran sei, doch durch die neuerlichen Postings von Asllani nimmt die Geschichte wieder an Fahrt auf.

Barcelona bereitet sich angeblich schon auf einen Abschied von Robert Lewandowski vor, der adäquat ersetzt werden soll. Da die Katalanen weiterhin nicht viel Geld für ihre Aktivitäten auf dem Transfermarkt zur Verfügung haben, wäre Asllani, dessen Vertrag bis 2029 läuft, mit einer geschätzten Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro eine günstige Option. Auch der FC Bayern München wurde schon mit dem Hoffenheimer in Verbindung gebracht.