Gespräche sollen begonnen haben! Kosovarischer Nationalspieler ist beim FC Bayern München wohl konkretes Thema

Dass man sich beim FC Bayern Gedanken über Fisnik Asllani machen soll, ist bekannt. Und die Bemühungen werden wohl intensiviert.

Bereits Ende Oktober war von einem angeblichen Interesse des FC Bayern München an Hoffenheim-Stürmer Fisnik Asllani berichtet worden. Nun meldet Sky, dass der deutsche Rekordmeister bei Asllani tatsächlich ernst macht.

    Zwischen dem FC Bayern und Fisnik Asllani soll es Gespräche geben

    Demnach werde das Interesse an dem 23-Jährigen konkreter. Gespräche zwischen Bayerns Verantwortlichen und der Spielerseite sollen mittlerweile stattgefunden haben, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sind von Asllanis Entwicklung beeindruckt. Entsprechend würde man sich angeblich gerne im kommenden Sommer mit dem Kosovaren verstärken, der zunächst die Rolle des hochkarätigen Backups für Torjäger Harry Kane einnehmen könnte.

  • Auch der FC Barcelona hat Fisnik Asllani wohl im Auge

    Asllani war vergangene Saison von Hoffenheim an die SV Elversberg verliehen worden und startete bei dem Zweitligisten aus dem Saarland furios durch. Bei der TSG, wo sein Vertrag bis 2029 läuft, knüpfte er sofort daran an: In der laufenden Spielzeit kam der Angreifer bereits auf sechs Tore und drei Assists in zwölf Pflichtspieleinsätzen.

    Mittels einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel könnte Asllani Hoffenheim nächsten Sommer laut Sky verlassen. Für Bayern wichtig: Auch andere namhafte Vereine wie etwa der FC Barcelona sollen den gebürtigen Berliner beobachten. Es gibt also große Konkurrenz, die sich bei guten Auftritten Asllanis bei einer möglichen Teilnahme an der WM 2026 noch weiter vergrößern könnte. Mit dem Kosovo hat er die Teilnahme an den Playoffs bereits sicher, theoretisch wäre mit einem hohen Sieg gegen die Schweiz am Dienstag sogar noch das direkte WM-Ticket drin.

  • Fisnik Asllani: Seine Leistungsdaten in der bisherigen Saison 2025/26

    • Einsätze: 12
    • Tore: 6
    • Assists: 3
