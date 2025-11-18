Gespräche sollen begonnen haben! Kosovarischer Nationalspieler ist beim FC Bayern München wohl konkretes Thema

Asllani war vergangene Saison von Hoffenheim an die SV Elversberg verliehen worden und startete bei dem Zweitligisten aus dem Saarland furios durch. Bei der TSG, wo sein Vertrag bis 2029 läuft, knüpfte er sofort daran an: In der laufenden Spielzeit kam der Angreifer bereits auf sechs Tore und drei Assists in zwölf Pflichtspieleinsätzen.

Mittels einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel könnte Asllani Hoffenheim nächsten Sommer laut Sky verlassen. Für Bayern wichtig: Auch andere namhafte Vereine wie etwa der FC Barcelona sollen den gebürtigen Berliner beobachten. Es gibt also große Konkurrenz, die sich bei guten Auftritten Asllanis bei einer möglichen Teilnahme an der WM 2026 noch weiter vergrößern könnte. Mit dem Kosovo hat er die Teilnahme an den Playoffs bereits sicher, theoretisch wäre mit einem hohen Sieg gegen die Schweiz am Dienstag sogar noch das direkte WM-Ticket drin.