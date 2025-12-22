Spielt er nie wieder für den BVB? Sonderklausel könnte Borussia Dortmund offenbar einen Leistungsträger kosten

Wie Sky berichtet, besitzt der FC Chelsea eine Sonderklausel, womit die eigentlich bis zum Sommer vereinbarte Leihe vorzeitig abgebrochen werden könnte. Die Blues hätten die Option nur, weil Anselmino nicht auf genügend Einsatzminuten gekommen sei.

Die genaue Mindestanzahl ist nicht bekannt, die der 20-Jährige auf dem Platz hätte stehen müssen. Offenbar reichen seine bisherigen neun Auftritte im BVB-Trikot aber nicht aus. Dabei hätte Anselmino vermutlich deutlich öfters und länger auf dem Platz gestanden, wenn er nicht von zwei Verletzungen ausgebremst worden wäre.