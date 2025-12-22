Möglicherweise bestreitet Aaron Anselmino in dieser Saison kein Spiel mehr für Borussia Dortmund. Zumindest unter einer Voraussetzung.
Spielt er nie wieder für den BVB? Sonderklausel könnte Borussia Dortmund offenbar einen Leistungsträger kosten
Darum könnte Chelsea Anselmino wohl zurückholen
Wie Sky berichtet, besitzt der FC Chelsea eine Sonderklausel, womit die eigentlich bis zum Sommer vereinbarte Leihe vorzeitig abgebrochen werden könnte. Die Blues hätten die Option nur, weil Anselmino nicht auf genügend Einsatzminuten gekommen sei.
Die genaue Mindestanzahl ist nicht bekannt, die der 20-Jährige auf dem Platz hätte stehen müssen. Offenbar reichen seine bisherigen neun Auftritte im BVB-Trikot aber nicht aus. Dabei hätte Anselmino vermutlich deutlich öfters und länger auf dem Platz gestanden, wenn er nicht von zwei Verletzungen ausgebremst worden wäre.
- getty
Anselmino zog sich schon zwei Verletzungen zu
Zu Saisonbeginn hatte ihn eine Muskelverletzung wochenlang außer Gefecht gesetzt, die vergangenen beiden Partien in der Bundesliga verpasste er mit Oberschenkelproblemen. Zwischen den beiden Zwangspausen wusste Anselmino aber mit guten Leistungen zu überzeugen und erkämpfte sich in der Dreierkette von Trainer Niko Kovac sogar einen Stammplatz.
Ob Chelsea einen Abbruch der Leihe tatsächlich in Betracht zieht, geht aus dem Bericht nicht hervor. Klar ist nur, dass sich Anselmino in Dortmund sehr wohlfühle und die Saison wohl gerne beim BVB beenden würde.
Chelsea will Anselmino wohl spätestens im Sommer wieder
Die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl sollen sich sogar schon mit einer festen Verpflichtung des Innenverteidigers beschäftigt haben. Ein derartiges Unterfangen gestaltet sich laut der Sport Bild allerdings kompliziert, da die Blues spätestens im Sommer auf eine Rückkehr Anselminos pochen sollen und hätten dies auch schon "unmissverständlich mitgeteilt". Demnach hätten die BVB-Kaderplaner einen Transfer deshalb "intern quasi abgehakt".
Anselmino war erst im Sommer 2024 für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors aus Argentinien nach London gewechselt und besitzt noch bis 2031 einen Vertrag bei den Blues.
Die Leistungsdaten von Anselmino für den BVB
- Spiele: 9
- Tore: 1
- Assists: 1
- Einsatzminuten: 564