Spielt er bei der WM gegen Kylian Mbappe und Erling Haaland? Mittelfeldtalent des FC Bayern steht wohl vor überraschendem Verbandswechsel

Einem Bericht von Transfermarkt zufolge steht Nasrawe vor einem Wechsel vom deutschen zum irakischen Verband. Iraks Nationaltrainer Graham Arnold will den 18-Jährigen demnach für das WM-Playoff-Finale Ende März erstmals nominieren.

Die Iraker treffen dann im Rahmen der Interkontinentalen Playoffs auf den Sieger des Halbfinals Bolivien gegen Surinam. Sollte man das Endspiel gewinnen, wäre der Irak für die WM im kommenden Sommer qualifiziert und würde dort in Hammergruppe I auf Frankreich um Kylian Mbappe, Senegal um Sadio Mane und Norwegen um Erling Haaland treffen. Nasrawe winkt bei einem Verbandswechsel also eine schnelle Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Laut Transfermarkt hat der gebürtige Münchener, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, Anfang der Woche seinen irakischen Pass erhalten. Damit wäre der Weg frei, künftig für das 47-Millionen-Einwohner-Land aufzulaufen.