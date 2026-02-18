Das vom FC Bayern München derzeit an den österreichischen Erstligisten SV Ried verliehene Mittelfeldtalent Jussef Nasrawe darf offenbar auf eine überraschende WM-Teilnahme hoffen.
Spielt er bei der WM gegen Kylian Mbappe und Erling Haaland? Mittelfeldtalent des FC Bayern steht wohl vor überraschendem Verbandswechsel
Spielt Jussef Nasrawe Ende März mit dem Irak um das WM-Ticket?
Einem Bericht von Transfermarkt zufolge steht Nasrawe vor einem Wechsel vom deutschen zum irakischen Verband. Iraks Nationaltrainer Graham Arnold will den 18-Jährigen demnach für das WM-Playoff-Finale Ende März erstmals nominieren.
Die Iraker treffen dann im Rahmen der Interkontinentalen Playoffs auf den Sieger des Halbfinals Bolivien gegen Surinam. Sollte man das Endspiel gewinnen, wäre der Irak für die WM im kommenden Sommer qualifiziert und würde dort in Hammergruppe I auf Frankreich um Kylian Mbappe, Senegal um Sadio Mane und Norwegen um Erling Haaland treffen. Nasrawe winkt bei einem Verbandswechsel also eine schnelle Teilnahme an der Weltmeisterschaft.
Laut Transfermarkt hat der gebürtige Münchener, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, Anfang der Woche seinen irakischen Pass erhalten. Damit wäre der Weg frei, künftig für das 47-Millionen-Einwohner-Land aufzulaufen.
Den Kontakt zu Nasrawe hatte Transfermarkt zufolge Co-Trainer Rene Meulensteen hergestellt. Der ehemalige Assistenzcoach von Sir Alex Ferguson bei Manchester United hat den Mittelfeldspieler dabei offenbar von einem Verbandswechsel überzeugt.
Bis dato hatte Nasrawe auf Landesauswahlebene stets das deutsche Trikot getragen. Für die U16 des DFB absolvierte er ein Länderspiel, für Deutschlands U17 lief er dann sechsmal auf, zuletzt im Mai 2024.
Nasrawe genoss den Großteil seiner Ausbildung bei den Bayern, war schon als Achtjähriger in den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters gewechselt. Seit Beginn der laufenden Saison war er fester Bestandteil der zweiten Mannschaft des FCB gewesen, konnte in 19 Regionalliga-Einsätzen mit einem Tor und sechs Assists auf sich aufmerksam machen.
Um Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln zu können, wurde Nasrawe Ende Januar an Ried verliehen, wo der zentrale Mittelfeldspieler am vergangenen Wochenende sein Debüt in der österreichischen Bundesliga feierte. Ried hat für den Sommer eine Kaufoption, Nasrawes Vertrag bei Bayern läuft noch bis 2027.
Irak peilt zweite WM-Teilnahme überhaupt an
Sollte Nasrawe zum irakischen Verband wechseln, müsste er im Kampf um die Plätze in der Mannschaft bei der WM im zentralen Mittelfeld unter anderem mit WM-Quali-Held Amir Al-Ammari konkurrieren. Der 28-Jährige vom polnischen Erstligisten Cracovia hatte beim 2:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im entscheidenden Rückspiel der asiatischen Playoffs Mitte November mit einem Assist und einem verwandelten Elfmeter für den späten Sieg des Irak gesorgt.
Sollten sich die Iraker Ende März das WM-Ticket sichern, wäre es die erst zweite Teilnahme an einer Weltmeisterschaftsendrunde. Das bis dato einzige Mal war der Irak 1986 in Mexiko bei einer WM dabei. Seinerzeit schied man nach jeweils knappen Niederlagen gegen Paraguay (0:1), Belgien (1:2) und Gastgeber Mexiko (0:1) als Gruppenletzter nach der Vorrunde aus.
Jussef Nasrawes Leistungsdaten in dieser Saison
- FC Bayern München II (Regionalliga Bayern): 19 Einsätze / 1 Tor / 6 Assists
- FC Bayern München U19 (UEFA Youth League): 5 Einsätze / 0 Tore / 0 Assists
- SV Ried (Bundesliga): 1 Einsatz / 0 Tore / 0 Assists