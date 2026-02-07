“Spielt eine großartige Saison”: Barcelonas Trainer Hansi Flick warnt vor Kosovo-Star

Die Konsequenz in der Defensive, die Flick gegen Muriqi fordert, war in den vergangenen Wochen jedoch nicht das große Thema bei den Katalanen - sondern vielmehr die Chancenverwertung. Die ließ oft zu wünschen übrig, sodass die Spiele deutlich knapper verliefen, als es aus Barca-Sicht eigentlich notwendig war.

"Ich bin zufrieden, wie wir gerade spielen. Natürlich müssen wir vor dem Tor noch konzentrierter sein, aber die Mannschaft ist auf einem guten Weg", sagte Flick. Aktuell führt der amtierende Meister die Tabelle wieder an - allerdings mit nur einem Punkt Vorsprung auf Real Madrid. Barca kann am Samstagnachmittag im Fernduell mit den Königlichen vorlegen, Real ist am Sonntagabend bei Valencia gefordert.