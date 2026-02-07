Barcelonas Trainer Hansi Flick hat vor dem am Samstag anstehenden LaLiga-Heimspiel gegen RCD Mallorca vor Gäste-Stürmer Vedat Muriqi gewarnt. Den langen Angreifer hat der deutsche Coach als gefährlichsten Mann beim Barca-Gegner ausgemacht.
“Spielt eine großartige Saison”: Barcelonas Trainer Hansi Flick warnt vor Kosovo-Star
Muriqi auf Platz zwei der Torschützenliste
Während der Pressekonferenz vor dem Duell schwärmte Flick von Muriqi. "Gegen Mallorca müssen wir auf Muriqi aufpassen. Der spielt eine großartige Saison", sagte er. Der 31 Jahre alte Kosovare belegt aktuell mit 15 Treffern aus 21 Partien den zweiten Platz in der LaLiga-Torschützenliste. Nur Kylian Mbappe von Real Madrid hat mit 22 Toren bislang häufiger getroffen. Barcas erfolgreichster Angreifer in der laufenden Spielzeit ist Ferran Torres (12 Treffer).
Hansi Flick: "Müssen vor dem Tor konzentrierter sein"
Die Konsequenz in der Defensive, die Flick gegen Muriqi fordert, war in den vergangenen Wochen jedoch nicht das große Thema bei den Katalanen - sondern vielmehr die Chancenverwertung. Die ließ oft zu wünschen übrig, sodass die Spiele deutlich knapper verliefen, als es aus Barca-Sicht eigentlich notwendig war.
"Ich bin zufrieden, wie wir gerade spielen. Natürlich müssen wir vor dem Tor noch konzentrierter sein, aber die Mannschaft ist auf einem guten Weg", sagte Flick. Aktuell führt der amtierende Meister die Tabelle wieder an - allerdings mit nur einem Punkt Vorsprung auf Real Madrid. Barca kann am Samstagnachmittag im Fernduell mit den Königlichen vorlegen, Real ist am Sonntagabend bei Valencia gefordert.
Vedat Muriqis Karriere kommt erst spät in Fahrt
Muriqi ist ein Spätstarter und machte erst in der Saison 2018/19 bei Rizespor richtig auf sich aufmerksam. Fenerbahce schnappte daraufhin zu und holte ihn für 5,6 Millionen Euro. Nur ein Jahr später kassierten die Istanbuler rund das Vierfache: 21 Millionen Euro legte Lazio Rom für den Stürmer auf den Tisch. In Italien kam er allerdings nicht gut zurecht - ganz im Gegensatz zu Mallorca, wo er nach einer Leihe in der Rückrunde der Saison 2021/22 seit Sommer 2022 spielt und glänzt.
Die Zahlen von Vedat Muriqi in der Saison 25/26:
- Spiele: 21
- Spielminuten: 1723
- Tore: 15
- Assists: 1