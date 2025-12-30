Spektakulärer Transfer-Hattrick bei Bayern München? FCB soll an drei deutschen Nationalspielerinnen interessiert sein

Wie die Sport Bild berichtet, haben die Verantwortlichen der FCB-Frauen insbesondere auf zwei prominente Mittelfeldspielerinnen ein Auge geworfen: Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea und Elisa Senß von Eintracht Frankfurt.

Nüsken, 2023 von Frankfurt nach England gewechselt, ist bei Chelsea derzeit meist nur Ersatz. Dementsprechend soll die Nationalspielerin trotz bis 2027 gültigem Vertrag einem Abschied aus London offen gegenüber stehen. Zudem hat sie ein ähnliches Spielerprofil wie Sarah Zadrazil, die Bayern seit Ende September wegen eines Kreuzbandrisses fehlt und dennoch kürzlich ihren Vertrag verlängerte.

Allerdings wolle die 24-jährige Nüsken dem Bericht zufolge Chelsea ausschließlich zu einem Verein verlassen, der realistische Chancen auf den zeitnahen Gewinn der Champions League hat. Angesichts der enormen Stärke von Teams wie Barcelona oder Lyon darf sich Bayern aktuell nicht zu jenen Mannschaften zählen - auch wenn die Münchnerinnen in der Champions League aktuell nach sechs Spieltagen einen sehr starken vierten Platz belegen und unter anderem den FC Arsenal und Paris Saint-Germain schlugen.