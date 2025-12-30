Spektakulärer Transfer-Hattrick bei Bayern München? FCB soll an drei deutschen Nationalspielerinnen interessiert sein

Frauen-Bundesligist und Double-Sieger FC Bayern München hat angeblich Interesse an gleich drei deutschen Nationalspielerinnen.
Wie die Sport Bild berichtet, haben die Verantwortlichen der FCB-Frauen insbesondere auf zwei prominente Mittelfeldspielerinnen ein Auge geworfen: Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea und Elisa Senß von Eintracht Frankfurt.
Nüsken, 2023 von Frankfurt nach England gewechselt, ist bei Chelsea derzeit meist nur Ersatz. Dementsprechend soll die Nationalspielerin trotz bis 2027 gültigem Vertrag einem Abschied aus London offen gegenüber stehen. Zudem hat sie ein ähnliches Spielerprofil wie Sarah Zadrazil, die Bayern seit Ende September wegen eines Kreuzbandrisses fehlt und dennoch kürzlich ihren Vertrag verlängerte.
Allerdings wolle die 24-jährige Nüsken dem Bericht zufolge Chelsea ausschließlich zu einem Verein verlassen, der realistische Chancen auf den zeitnahen Gewinn der Champions League hat. Angesichts der enormen Stärke von Teams wie Barcelona oder Lyon darf sich Bayern aktuell nicht zu jenen Mannschaften zählen - auch wenn die Münchnerinnen in der Champions League aktuell nach sechs Spieltagen einen sehr starken vierten Platz belegen und unter anderem den FC Arsenal und Paris Saint-Germain schlugen.
FC Bayern auch an Nicole Anyomi dran?
Senß wäre ebenfalls eine Verstärkung für das Mittelfeldzentrum, in dem Bayern erneut lange auf Lena Oberdorf verzichten muss. Senß hat sich seit ihrem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Eintracht Frankfurt im Sommer 2024 herausragend entwickelt, ist im DFB-Team mittlerweile absolut gesetzt. Der Vertrag der 28-Jährigen in Frankfurt läuft 2027 aus.
Mit Nicole Anyomi soll Bayern laut Sport Bild indes noch eine dritte deutsche Nationalspielerin auf dem Zettel haben. Die 25-jährige Offensivspielerin wäre ein möglicher Ersatz für Torjägerin Lea Schüller, die den FCB in Richtung Manchester United verlassen hat. Was Anyomi für Bayern besonders interessant macht: Ihr Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft am Saisonende aus, sie könnte im Sommer also ablösefrei zu haben sein.
FC Bayern an der Spitze: Die aktuelle Top-4 der Frauen-Bundesliga
Platz Verein Spiele Tore Punkte 1 FC Bayern 14 54:4 40 2 VfL Wolfsburg 14 49:20 34 3 Werder Bremen 14 22:20 26 4 TSG Hoffenheim 14 29:19 25