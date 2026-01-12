"Spektakulärer Fußball zum Genießen": Hansi Flick heimst nach Supercup-Sieg gegen Real Madrid riesiges Lob ein

Er würdigte Flick für "alles, was er und seine Mannschaft so fantastisch leisten" - und gab ihm nach dem spektakulären 3:2 (2:2) gleich den nächsten Auftrag: "Wir möchten an den Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen und noch etwas mehr erreichen..."

Klar, dass damit der Titel in der Champions League gemeint war. Mit diesem Trainer, mit diesem Team, da war sich der Barca-Boss sicher, muss auch der Henkelpott drin sein.

Laporta zeigte sich begeistert vom "spektakulären Fußball zum Genießen" seines Klubs, zu dem "jeder" seinen Teil beitrage. "Wir sind wie eine große Familie. Es sind die Spieler, ihre Eltern, die Geschwister; ihnen ist es gelungen, verschiedene Kulturen zu vereinen."