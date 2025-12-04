Michael Olise vom FC Bayern München zählt angeblich weiterhin zu den Transfer-Kandidaten beim FC Liverpool. Das berichtet die Bild-Zeitung.
Spektakuläre Kehrtwende? Starspieler des FC Bayern München offenbar auf hochkarätiger Transfer-Liste von Liverpool
Auch Rodrygo und Yildiz auf Liverpools Liste?
Demnach stünde der Franzose wieder auf einer Liste der Reds, auf der mehrere hochkarätige "Backups" für mögliche Verpflichungen im Sommer stünden. Dabei hatte das Boulevardblatt unlängst noch von einem Rückzieher des amtierenden englischen Meisters berichtet. Nun habe sich das Blatt aber wieder gewendet.
Neben Olise sollen auch Kenan Yildiz (Juventus Turin), Rodrygo (Real Madrid) und Iliman Ndiaye (FC Everton) auf besagter Liste stehen. Liverpool befindet sich nach dem großen Angriff auf den Transfermarkt im Sommer in einer handfesten Krise, insbesondere die zahlreichen Offensiv-Neuzugänge wie Florian Wirtz oder Alexander Isak haben sich noch nicht akklimatisiert. Zudem werden immer wieder Stimmen laut, dass der Verkauf von Luis Diaz an die Bayern ein großer Fehler war.
Olise fühlt sich pudelwohl beim FC Bayern
Ob Liverpool bei Olise eine realistische Chance auf einen Transfer hat, darf bezweifelt werden. Der 23-Jährige besitzt in seinem noch bis 2029 (!) laufenden Vertrag keine Ausstiegsklausel und der deutsche Rekordmeister würde ob dessen guter Leistungen wohl auch kaum bei einer Summe jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke schwach werden.
Zudem identifiziere sich Olise laut der Bild-Zeitung mit den Bayern. Dem Vernehmen nach genießt er auch innerhalb der Kabine einen hohen Stellenwert. Obwohl er in der Öffentlichkeit kaum Interviews gibt und introvertiert auftritt, soll er inzwischen auch zu einem Führungsspieler aufgestiegen sein. Demnach müsse man sich in München auch keine Sorgen um einen baldigen Abschied machen, heißt es in dem Bericht.
Nach seiner überragenden Premierensaison (20 Tore und 23 Assists in 53 Pflichtspielen) glänzt Olise auch in dieser Saison im FCB-Trikot. Nach 21 Einsätzen stehen bereits neun Treffer und elf Vorlagen zu Buche.
Die Leistungsdaten von Michael Olise seit seinem Bayern-Wechsel
- Spiele: 76
- Tore: 29
- Assists: 34