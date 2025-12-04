Spektakuläre Kehrtwende? Starspieler des FC Bayern München offenbar auf hochkarätiger Transfer-Liste von Liverpool

Ob Liverpool bei Olise eine realistische Chance auf einen Transfer hat, darf bezweifelt werden. Der 23-Jährige besitzt in seinem noch bis 2029 (!) laufenden Vertrag keine Ausstiegsklausel und der deutsche Rekordmeister würde ob dessen guter Leistungen wohl auch kaum bei einer Summe jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke schwach werden.

Zudem identifiziere sich Olise laut der Bild-Zeitung mit den Bayern. Dem Vernehmen nach genießt er auch innerhalb der Kabine einen hohen Stellenwert. Obwohl er in der Öffentlichkeit kaum Interviews gibt und introvertiert auftritt, soll er inzwischen auch zu einem Führungsspieler aufgestiegen sein. Demnach müsse man sich in München auch keine Sorgen um einen baldigen Abschied machen, heißt es in dem Bericht.

Nach seiner überragenden Premierensaison (20 Tore und 23 Assists in 53 Pflichtspielen) glänzt Olise auch in dieser Saison im FCB-Trikot. Nach 21 Einsätzen stehen bereits neun Treffer und elf Vorlagen zu Buche.