"Sowas habe ich noch nie gesehen": Manchester Uniteds Legende Paul Scholes nennt den schlechtesten Teamkollegen

Bei The Overlap sprach Scholes über die schlechtesten United-Transfers und bekam als Vorlage Juan Sebastian Veron, der in dieser Diskussion oft auftaucht. Der Argentinier kam 2001 für die damalige Riesensumme von rund 35 Millionen Euro von Lazio nach Manchester und konnte in seinen zwei Jahren im Old Trafford nicht überzeugen.

"Veron war ein großartiger Spieler, sehr talentiert. Ich weiß nicht, warum es für ihn nicht geklappt hat - aber was für ein Fußballer!", schwärmte Scholes von Veron, auch wenn der als Flop galt.