"Sowas habe ich noch nie gesehen": Manchester Uniteds Legende Paul Scholes nennt den schlechtesten Teamkollegen

Paul Scholes, Legende von Manchester United, hat auf die Frage nach seinem schlechtesten Teamkollegen Torhüter Mark Bosnich genannt, der bei den Red Devils die Nachfolge von Peter Schmeichel antreten sollte.
Paul Scholes verteidigt Juan Sebastian Veron
Bei The Overlap sprach Scholes über die schlechtesten United-Transfers und bekam als Vorlage Juan Sebastian Veron, der in dieser Diskussion oft auftaucht. Der Argentinier kam 2001 für die damalige Riesensumme von rund 35 Millionen Euro von Lazio nach Manchester und konnte in seinen zwei Jahren im Old Trafford nicht überzeugen.
"Veron war ein großartiger Spieler, sehr talentiert. Ich weiß nicht, warum es für ihn nicht geklappt hat - aber was für ein Fußballer!", schwärmte Scholes von Veron, auch wenn der als Flop galt.
Scholes: Bosnich war nach drei Schüssen "völlig erschöpft"
Bei den schlechtesten Teamkollegen sagte Scholes: "Ich komme nochmal auf die Torhüter zurück, als wir versuchen mussten, Peter Schmeichel zu ersetzen - was grundsätzlich schwierig war. Wir hatten einige Kandidaten: Ich denke an Massimo Taibi, Mark Bosnich. Ich fand, dass Mark ein guter Torwart bei Aston Villa war. Als er zu uns gekommen ist, war er aber unprofessionell. Ehrlich gesagt: Das Ganze war lächerlich. Beim Schusstraining macht man normalerweise 15, 20 Schüsse. Nach drei Schüssen war er schon völlig erschöpft und sagte 'Stellt jemand anderen ins Tor'."
Scholes: "Das war enttäuschend"
Scholes verriet außerdem, dass Bosnich nicht einmal die grundlegenden Fähigkeiten für einen Abstoß hatte. Er meinte: "Ich habe nie gemerkt, dass er nicht schießen konnte. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wir spielten zum Saisonauftakt auswärts bei Everton und keiner von uns hat es vorher gewusst: Er kam nicht einmal bis zur Mittellinie. Es war windstill, eigentlich ein perfekter Tag. Aber mit seinen Füßen, Schuhgröße 48, hat er ehrlich gesagt die ganze Zeit nur in den Boden getreten, mit seinen großen Latschen. Das war enttäuschend."