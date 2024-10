Bei seiner persönlichen Top-3 der besten Gegenspieler hat Jack Grealish eine unerwartete Antwort.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Jack Grealish hat in einem Interview mit Sky Sports den härtesten Gegenspieler in seiner bisherigen Laufbahn offenbart. Die Wahl fiel dabei auf einen Teamkollegen in der englischen Nationalmannschaft.