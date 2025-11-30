So gut waren sie nur unter Pep Guardiola! FC Bayern München stellt bemerkenswerten Rekord ein

Bereits im Oktober hatte Kompany mit den Bayern durch den 3:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt nicht nur den 31. Sieg in seiner Zeit in München eingefahren, sondern auch in seinem damals 40. Bundesliga-Spiel die Marke von 100 Punkten erreicht. Einzig Guardiola schaffte dies noch schneller. Der Spanier, der einst zwischen 2013 und 2016 an der Seitenlinie des FC Bayern stand, benötigte dafür nur 39 Partien.

Der 39-jährige Kompany hat bislang in 46 Bundesligapartien insgesamt 36 Siege eingefahren. Dem stehen acht Unentschieden sowie zwei Niederlagen gegenüber.

Insgesamt hat Kompany in München nun 76 Pflichtspiele gecoacht. Seine Bilanz: 56 Siege, zehn Remis und zehn Niederlagen. Das Torverhältnis beträgt 22:76. Der Punkteschnitt steht bei 2,34 Zählern pro Begegnung.

In der Bundesliga beträgt der Durchschnitt sogar 2,52 Punkte pro Spiel, bei einem Torverhältnis von 143:41.