44 Tore hat der FC Bayern München in dieser Saison nach zwölf Spieltagen schon in der Bundesliga erzielt. Die Verteilung der Treffer sorgte nun nach dem 3:1-Sieg über den FC St. Pauli für die Einstellung eines Rekords.
So gut waren sie nur unter Pep Guardiola! FC Bayern München stellt bemerkenswerten Rekord ein
Laut den Erhebungen des Datenanbieters Opta hat der FC Bayern in seinem 20. Bundesligaspiel in Folge mindestens zwei Tore erzielt. Zuvor hatte nur der deutsche Rekordmeister selbst unter Pep Guardiola in der Saison 2013/14 eine so lange Serie hingelegt.
Gelingt es der Mannschaft von Coach Vincent Kompany also am kommenden Wochenende beim Südschlager gegen den VfB Stuttgart, erneut mindestens zweimal einzunetzen, wäre die Bestmarke geknackt.
- Getty Images Sport
Kompanys Punkteschnitt steht bei 2,34 Zählern pro Begegnung
Bereits im Oktober hatte Kompany mit den Bayern durch den 3:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt nicht nur den 31. Sieg in seiner Zeit in München eingefahren, sondern auch in seinem damals 40. Bundesliga-Spiel die Marke von 100 Punkten erreicht. Einzig Guardiola schaffte dies noch schneller. Der Spanier, der einst zwischen 2013 und 2016 an der Seitenlinie des FC Bayern stand, benötigte dafür nur 39 Partien.
Der 39-jährige Kompany hat bislang in 46 Bundesligapartien insgesamt 36 Siege eingefahren. Dem stehen acht Unentschieden sowie zwei Niederlagen gegenüber.
Insgesamt hat Kompany in München nun 76 Pflichtspiele gecoacht. Seine Bilanz: 56 Siege, zehn Remis und zehn Niederlagen. Das Torverhältnis beträgt 22:76. Der Punkteschnitt steht bei 2,34 Zählern pro Begegnung.
In der Bundesliga beträgt der Durchschnitt sogar 2,52 Punkte pro Spiel, bei einem Torverhältnis von 143:41.
Kompany stellte schon in seinem Debütjahr einen Rekord ein
Kompany stellte bereits in der vergangenen Saison, seinem Debütjahr in München, einen Rekord ein: 26 Punkte aus den ersten zehn Bundesligaspielen schafften zuvor nur erneut Guardiola in der Saison 2013/14 sowie Branko Zebec 1968/69. Wie Kompanys Bayern standen auch seine beiden Vorgänger nach zehn Runden bei acht Siegen und zwei Remis. Die 2024er-Bayern aber hatten das beste Torverhältnis: 33:7 Tore von Kompanys Schützlingen übertrafen die Bilanzen von Zebec (27:9) und Guardiola (22:6) klar.
Kompany: Seine Statistiken als Bayern-Trainer
- Pflichtspiele: 76
- Siege: 56
- Unentschieden: 10
- Niederlagen: 10
- Torverhältnis: 222:76
- Punkte: 178
- Punkteschnitt: 2,34