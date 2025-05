Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Konferenz mit allen neun Spielen heute im Live Stream und live im TV?

Alle Spiele live, alle Augen auf die Bundesliga Konferenz: Wer zeigt heute am 34. Spieltag alle neun Partien? Sky oder DAZN? Hier gibt’s die Antwort.

Der letzte Spieltag der Bundesliga hat seine ganz eigenen Gesetze – und eines davon lautet: Alle Spiele laufen gleichzeitig. Am 34. Spieltag geht es traditionell um alles. Spannung pur, neun Partien parallel – und die große Frage: Wo läuft die Bundesliga Konferenz heute live? Sky oder DAZN? Wir haben die Antwort.

Was früher unter Premiere begann und später unter Sky zur festen Samstagstradition wurde, ist auch am 34. Spieltag nicht wegzudenken: die große Bundesliga Konferenz. Heute läuft sie wie gewohnt exklusiv bei Sky – und zwar sowohl im Pay-TV als auch im Live Stream via WOW. DAZN ist am finalen Bundesliga-Samstag bei der Konferenz noch nicht im Spiel.

GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Bundesliga Konferenz heute live sehen könnt – und warum das ab 2025 anders sein wird.