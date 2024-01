Skispringen heute live: Wann beginnt die Skiflug WM in Bad Mitterndorf?

Bei der Skiflug WM in Bad Mitterndorf steigen zwei Durchgänge der Einzelwertung. Ab wann könnt Ihr Skispringen heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen dient das österreichische Bad Mitterndorf als Austragungsort der Skiflug WM. Hierbei gehen am Freitag die ersten zwei Durchgänge der Einzelwertung über die Bühne. Die Wettkämpfe finden am Kulm statt.

Die Skiflug-Weltmeisterschaften gehen im Zweijahresintervall über die Bühne. Die 27. Skiflug WM fand im März 2022 im slowenischen Planica statt. Damals setzte sich in der Einzelwertung der Norweger Marius Lindvik vor dem slowenischen Lokalmatador Timi Zajc und dem Österreicher Stefan Kraft durch. Mit Karl Geiger belegte der beste Deutsche den achten Platz.

Vor der Skiflug WM 2024 in Bad Mitterndorf führt Kraft vor dem Deutschen Andreas Wellinger und vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi im Skisprung Gesamtweltcup. Mit Pius Paschke und Geiger rangieren zwei weitere Deutsche in den Top 10. Beim jüngsten Springen am Sonntag im polnischen Zakopane stiegen Kraft, Wellinger und der Slowene Anze Lanisek aufs Podest.

