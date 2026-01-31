Skispringen heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt das Springen in Willingen live im Free TV und Live Stream?

In diesen Tagen dient Willingen als Kulisse des Skisprung-Weltcups. Am Samstag stehen auf hessischem Boden der erste sowie der Finaldurchgang eines Einzelwettbewerbs auf dem Programm. Gesprungen wird im Stadion an der Mühlenkopfschanze.

Nach der Skiflug WM in Oberstdorf und vor den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina kehrte der Skisprung-Weltcup für vorerst ein Wochenende zurück. Vor zwei Wochen machte er in Sapporo Station. Dort gelang dem Gesamtweltcup-Führenden Domen Prevc ein Doppelsieg, zudem stiegen am Sonntag Ryoyo Kobayashi sowie Daniel Tschofenig aufs Podest. Philipp Raimund erreichte als bester Deutscher den neunten Rang.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skisprung-Weltcups in Willingen.