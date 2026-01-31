Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Germany's Philipp Raimund soars through the airGetty Images
Alice Kopp

Skispringen heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt das Springen in Willingen live im Free TV und Live Stream?

Im Rahmen des Skisprung-Weltcups in Willingen steigt ein Einzelwettbewerb. Ab wann könnt Ihr die Durchgänge heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen dient Willingen als Kulisse des Skisprung-Weltcups. Am Samstag stehen auf hessischem Boden der erste sowie der Finaldurchgang eines Einzelwettbewerbs auf dem Programm. Gesprungen wird im Stadion an der Mühlenkopfschanze.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Nach der Skiflug WM in Oberstdorf und vor den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina kehrte der Skisprung-Weltcup für vorerst ein Wochenende zurück. Vor zwei Wochen machte er in Sapporo Station. Dort gelang dem Gesamtweltcup-Führenden Domen Prevc ein Doppelsieg, zudem stiegen am Sonntag Ryoyo Kobayashi sowie Daniel Tschofenig aufs Podest. Philipp Raimund erreichte als bester Deutscher den neunten Rang.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skisprung-Weltcups in Willingen.

  • Slovenia's Domen Prevc performs his first jumpGetty Images

    Skispringen heute live: Wann beginnt der Skisprung-Weltcup in Willingen?

    In Willingen steht der erste Wettkampf im Rahmen des Skisprung-Weltcups auf dem Programm. Am Samstag finden im Stadion an der Mühlenkopfschanze zwei Wertungsdurchgänge statt. Der erste beginnt um 16.00 Uhr, direkt im Anschluss folgt das Finale.

    • Werbung
  • Japan's Ryoyu Kobayashi performs his first jumpGetty Images

    Der Skisprung-Weltcup in Willingen heute live im TV und im LIVE STREAM: Die Übertragung bei Eurosport / DAZN

    Den Skisprung-Weltcup in Willingen könnt Ihr heute ab 16.25 Uhr bei Eurosport 1 sowie bei Eurosport 2 verfolgen – im TV ebenso wie im LIVE STREAM. Dahinter steht auch die Discovery-Gruppe als Mutterkonzern, die in diesem Bereich mit DAZN kooperiert.

    Wenn Ihr den Wettkampf beim Streaming-Anbieter sehen möchtet, benötigt Ihr ein aktives Abo. Dabei könnt Ihr zwischen einem Jahres- und einem Monatszugang wählen – alle Details dazu findet Ihr hier:

    DAZN LogoDAZNHier live schauen!

    Nach dem Kauf könnt Ihr direkt loslegen: Auf dem Smart-TV installiert Ihr einfach die kostenlose App. Falls Ihr lieber klassisch verbindet, klappt es auch per HDMI-Kabel über Laptop oder PC zum Fernseher. Hier findet Ihr die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

    • Sender des Springens in Willingen: Eurosport 1, Eurosport 2 / DAZN
    • Startzeit: 16.00 Uhr
    • Übertragung bei Eurosport 1 und Eurosport 2 ab: 16.25 Uhr

  • Wer zeigt / überträgt das Springen in Willingen live im Free TV und Live Stream?

    Den Skisprung-Weltcup in Willingen könnt Ihr heute im ZDF verfolgen. Die Vorberichte der Sportstudio-Redaktion beginnen um 7.00 Uhr. Neben der TV-Übertragung könnt Ihr das Event auch im STREAM komplett mitverfolgen. Hier sind die wichtigsten Eckdaten für Euch:

    • Sender: ZDF (HD)
    • Startzeit des 1. Durchgangs beim Skisprung-Weltcup in Willingen: 16.00 Uhr
    • Vorberichte zum Skisprung-Weltcup in Willingen ab: 15.55 Uhr
    • Übertragung des 2. Durchgangs beim Skisprung-Weltcup in Willingen: 17.00 Uhr
    • Kommentator: Stefan Bier
    • Moderation: Lena Kesting
0