Germany's Philipp Raimund reacts after competingGetty Images
Alice Kopp

Skispringen heute live bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das Springen in Sapporo live im Free TV und Live Stream?

Im Rahmen des Skispringen Weltcups in Sapporo steigt ein Einzelwettbewerb. Ab wann könnt Ihr die Durchgänge heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In diesen Tagen ist Sapporo Schauplatz des Skispringen Weltcups. Am Samstag stehen auf japanischem Terrain zwei Durchgänge eines Einzelwettbewerbs auf dem Programm. Gesprungen wird im Okurayama Ski Jump Stadium.

Am vergangenen Wochenende machte der Weltcup Station in Zakopane. Dabei setzte im Einzelspringen der Slowene Anze Lanisek vor den Österreichern Jan Hörl und Manuel Fettner durch. Pius Paschke erreichte als bester Deutscher den neunten Platz. Im Gesamtweltcup führt mit Domen Prevc ein weiterer Slowene vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Lanisek.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skispringen Weltcups in Sapporo.

  • Domen Prevc of Team Slovenia celebratesGetty Images

    Skispringen heute live: Wann beginnt der Skispringen Weltcup in Sapporo?

    In Sapporo steht der erste Wettkampf im Rahmen des Skispringen Weltcups auf dem Programm. Am Samstag finden im Okurayama Ski Jump Stadium zwei Wertungsdurchgänge statt. Der erste beginnt um 7.15 Uhr, direkt im Anschluss folgt das Finale.

  • Japan's Ryoyu Kobayashi soars through the air Getty Images

    Der Skispringen Weltcup in Sapporo heute live im TV und im LIVE STREAM: Die Übertragung bei Eurosport 1 / DAZN

    Ihr könnt den Skispringen Weltcup in Sapporo samt Vorberichten ab 7.00 Uhr heute bei Eurosport 1 im TV und im LIVE STREAM mitverfolgen. Der Mutterkonzern, die Discovery-Gruppe, betreibt eine Kooperation mit DAZN.

    Wollt Ihr den Wettkampf in Japan beim Streaming-Anbieter sehen, kommt Ihr um ein Abo nicht herum. Ihr könnt zwischen Jahres- und Monatszugängen wählen – hier findet Ihr alle Details:

    Der Kauf läuft unkompliziert – danach könnt Ihr auf Eurem Smart-TV die kostenlose App installieren. Alternativ verbindet Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit dem Laptop oder PC. Und hier kommen die wichtigsten Fakten im Überblick:

    • Sender des Teamspringens in Sapporo: Eurosport 1 / DAZN
    • Startzeit: 7.15 Uhr
    • Vorberichte bei Eurosport 1 ab: 7.00 Uhr

  • Wer zeigt / überträgt das Springen in Sapporo live im Free TV und Live Stream?

    Ihr könnt Euch heute eine Zusammenfassung vom Skispringen Weltcup in Sapporo beim ZDF anschauen. Der Berichte zum Wettkampf im Okurayama Ski Jump Stadium beginnen um 10.20 Uhr und Ihr könnt sie ebenso im STREAM mitverfolgen. Notiert Euch nun die Eckdaten:

    • Sender: ZDF (HD)
    • Zusammenfassung vom Skispringen Weltcup in Sapporo ab: 10.20 Uhr
    • Kommentator: Stefan Bier
