Skispringen heute live bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das Springen in Sapporo live im Free TV und Live Stream?

In diesen Tagen ist Sapporo Schauplatz des Skispringen Weltcups. Am Samstag stehen auf japanischem Terrain zwei Durchgänge eines Einzelwettbewerbs auf dem Programm. Gesprungen wird im Okurayama Ski Jump Stadium.

Am vergangenen Wochenende machte der Weltcup Station in Zakopane. Dabei setzte im Einzelspringen der Slowene Anze Lanisek vor den Österreichern Jan Hörl und Manuel Fettner durch. Pius Paschke erreichte als bester Deutscher den neunten Platz. Im Gesamtweltcup führt mit Domen Prevc ein weiterer Slowene vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Lanisek.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skispringen Weltcups in Sapporo.